Watch News：2021年腕表拍賣總結

【明報專訊】除了留意一手市場，表迷也不能忽略二手市場的發展。Phillips富藝斯拍賣行早前總結其年度鐘表拍賣資料，雖然整年也籠罩在疫情下，但2021年是其鐘表部門成立以來表現最好的一年，以2.09億美元（約16.3億港元）寫下歷來最高年度總成交額，較2020年增長57%和較疫情前2019年增長89%，亦創下拍賣史上任何門類首個「白手套」拍賣年度，在日內瓦、香港、紐約拍場均寫下100%成交的佳績，冠絕全行。

根據Phillips的資料，全年共有27枚時計以逾100萬美元（約779萬港元）成交，遠超2020年的15枚。Patek Philippe的Nautilus、Rolex的Paul Newman John Player Special、F.P.Journe的Tourbillon Souverain等經典型號及版本腕表亦刷下新紀錄。2021年的成交價最高的拍品為Patek Philippe型號2523（圖1），18K黃金世界時區腕表，備雙表冠及Eurasia掐絲琺瑯表盤，以704.8萬瑞士法郎（約6012萬港元）拍出，創下品牌的掐絲琺瑯表盤腕表及任何黃金腕表的世界拍賣紀錄。

Philippe Dufour的Grande et Petite Sonnerie #1（圖2）雙發條三問大小自鳴腕表，備黃金掀蓋式表蓋及刻有機芯編號1的琺瑯表盤，以474.9萬瑞士法郎（約4051萬港元）成交，為Philippe Dufour及任何獨立製表品牌的世界拍賣紀錄。至於Omega的型號2915-1精鋼計時腕表，備「Broad Arrow」指針及「Tropical」（圖3）棕色表盤，則以311.55萬瑞士法郎（約2658萬港元）落槌，打破Omega腕表的世界拍賣紀錄。

文：張曉冬