童趣腕表重出江湖 米奇老鼠微笑報時

高爾夫球造型的米奇老鼠跟指針的飛返功能最為配合，因為指針飛返的動作跟打高爾夫球時雙擘的揮棒動作非常相似。（網上圖片）

【明報專訊】2021年底其中一樣最令迪士尼迷振奮的消息，除了是Disney+登陸香港外，一眾表迷可能更期待Gérald Genta米奇老鼠表。

自從Bulgari宣布將重新推出米奇老鼠表後，不少人也希望打聽更多消息，知道腕表何時正式面世。品牌選在12月底為大家送上新年禮物，將重新設計的Gérald Genta網站上線之同時，並以Gérald Genta Arena Retrograde微笑米奇老鼠表打響頭炮。

這枚米奇老鼠腕表可以說是萬眾期待。設計原本源自獨立製表師Gérald Genta的同名品牌，後來品牌在2000年起納入到Bulgari集團旗下，Bulgari逐漸將Gérald Genta的名字隱退，而以米奇老鼠為主角的腕表亦慢慢淡出市場。

直至2019年，Bulgari趁Gérald Genta 50周年推出限量版鉑金紀念表款，然後接力在2020年推出Arena系列全新鈦金屬款。在一再向傳奇製表大師致敬後，表壇亦瘋傳米奇老鼠腕表大有重新面世的機會。直到去年9月舉行的Geneva Watch Days日內瓦表展中，品牌終於率先公開米奇老鼠腕表新作，而事隔數月，腕表亦正式推出市場。腕表靈感來自Gérald Genta的創作和迪士尼世界中的經典角色，經典設計帶來歡樂與玩味。以迪士尼最具代表的角色為主角，腕表設計兼備顛覆及原創，可說是Gérald Genta的代表作，在收藏界一直備受追捧。

米奇老鼠表 曾推香港回歸版本

翻查資料，Gérald Genta早在1984年已取得迪士尼授權生產腕表，充滿幽默感的大師想到以最拿手的飛返功能，套用於卡通人物的手臂，用以指示分鐘，至於小時則採用jumping hour跳時方式顯示。流傳腕表在剛發表時有一段小插曲，當時Gérald Genta把新鮮面世的米奇老鼠表放於腕表展覽展示，主辦單位認為以卡通為主題的作品登不上大雅之堂，要求他收回腕表，製表師不肯妥協，於是毅然退出該展覽，但結果米奇老鼠表的成績大家也有目共睹。

此後迪士尼系列長做長有，歷年來推出的表款，除了有米奇老鼠外，還有以米妮、唐老鴨、高飛等為腕表主角，但最受歡迎的始終是米奇。米奇老鼠的造型百變，有時是飛機師，有時是高爾夫球手，除了飛返和跳時功能外，也有雙手代替時分針、陀飛輪等不同功能款式。其中一枚跟香港人關係最密切的，是一枚紀念回歸的白金腕表。表盤上的米奇老鼠右手拿着英國旗，左手同時握着香港區旗及中國國旗，能回撥的英國國旗游走表盤，象徵回歸。此腕表限量97枚，曾於2011年在佳士得出拍，當時的成交價為52,500港元。

微笑登場 限量150枚

時間一轉來到剛面世的新款上，今次米奇老鼠以微笑造型重新登場。全新表款在每個細節也展現製表大師的精髓，米奇老鼠躍至鍍銠太陽光芒紋路的表盤上，左手手臂在210度刻度區域指示分鐘，而跳時顯示則位於5時位置，9時位置另設有快速校時裝置。腕表用上BVL262自動單逆跳機芯，具有42小時動力儲存，搭載忠於原經典設計的41毫米直徑Arena圓形拋光精鋼表殼，全球限量生產150枚，底蓋鐫刻LIMITED EDITION OF 150字樣。表帶用上紅色織紋橡膠物料，配Gérald Genta拋光精鋼摺疊式表扣，感覺原汁原味。

在之前的網上發布會中，問到Bulgari腕表事業部董事總經理Antoine Pin會否推出更多迪士尼角色腕表如唐老鴨等，他並沒有正面回答，但觀乎市場反應，什麼都有可能。不過可以肯定的是，近年品牌重新以Gérald Genta之名發表的腕表，的確引起了一班表迷的留意和重視，市場成績也應該不錯，才令品牌決定一年接一年地重新推出Gérald Genta腕表。●

查詢：www.geraldgenta.com

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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