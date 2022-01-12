Watch News：史諾比的瘋狂時刻腕表

Franck Muller和Bamford Watch Department合作的「史諾比」Crazy Hours限量版腕表，長39.6mm，厚18mm，配搭自動上鏈FM 2800-CHR機芯，限量25枚。表盤上圍繞史諾比的黑色線條有夜光效果，在黑暗環境下會發出綠色光芒。28,000英鎊（約296,802港元）（品牌提供）

【明報專訊】史諾比（Snoopy）這陣子很忙，繼2021年底和Swatch跟大家慶祝聖誕後，最近又跟Franck Muller和Bamford Watch Department合作，在Crazy Hours限量版腕表上現身。Bamford Watch Department一向以個人化定製改裝腕表聞名，這次加入史努比的設計令人興奮。

限量版腕表表盤上打亂的時標順序是Franck Muller Crazy Hours系列的不二標誌，小時的排列次序並非按照平時的12小時順序排列。新款作品在系列的設計基礎上，將史諾比的雙臂化為時間指標，跟隨複雜而精妙的機芯運作，小時指針在每個小時的00分會跳轉至正確小時刻度的分向。品牌對時間的趣味演繹，正好跟史努比的幽默呼應。

大家細心留意，會發現除了表盤正中央的史諾比，其好友胡士托（Woodstock）亦在表盤的9時和10時時標數字上兩度現身。表盤上圍繞史諾比的黑色線條有夜光效果，在黑暗環境下會發出綠色光芒，大放異彩。精鋼表殼經黑色啞光處理，時標則呼應黑色表盤，黑白分明的史諾比與胡士托相映成趣。表款配以黑色手工縫製織物表帶，每處細節都經過精心設計。●

查詢：6112 3198

文：張曉冬

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