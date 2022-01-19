虎虎生威 展示創意與工藝 農曆虎年表咆哮登場

【明報專訊】這兩年來大家一直受疫情困擾，希望新一年能夠像老虎般虎虎生威，驅走病魔。農曆新年將至，各大腕表品牌為中國市場推出的生肖腕表，均以老虎的活力特徵為切入點，以機刻雕花、琺瑯、蒔繪等工藝呈現老虎的各種形態。這些一年一度的生肖表，除了是迎合市場的指定動作，也像是為品牌訂下考題，讓他們盡情展示創意與工藝。

Tag Heuer 藍色虎紋

品牌以兼具運動氣息與傳統元素的設計，迎接虎年。表盤設計概念源於老虎的皮毛美態，採用不同深淺的藍調條紋結合而成，呈現老虎皮毛的特徵。較淺的藍色虎紋覆以藍色PVD塗層的水平拉絲金屬製成，深色條紋則採用塗料裝飾。表背（圖2）的藍寶石鏡面上點綴一隻栩栩如生的藍色老虎圖案，另備有藍色漆面禮盒包裝，糅合與表盤上相同的藍色虎紋設計。（Carrera系列虎年限量版腕表$30,050）

Vacheron Constantin 融入中國傳統花卉

自1845年起，Vacheron Constantin已與中國有所往來，在今年的生肖腕表上品牌亦向此歷史致敬。雕刻大師以手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案，源自中國傳統花卉紋樣，半嵌入式的設計將深淺不同的浮雕圖案精心組合，營造出懸浮效果，然後琺瑯大師再在表盤覆上數層琺瑯釉燒製，令表盤成色。表盤中央的鉑金虎則經手工雕刻技藝精心雕琢而成。腕表所有零件均經過精細打磨，符合日內瓦印記的嚴格要求。（Métiers d'Art系列中國十二生肖傳奇之虎年腕表 售價待詢）

Breguet 機刻猛虎雕花

Breguet在Classique 7145虎年特別版腕表中展現品牌精湛的機刻雕花和鐫刻工藝，製成既優美亦具氣勢的猛虎圖案腕表。表盤圖案採用透視效果，分3個階段製作。首先以淺浮雕工藝在金質表面雕刻出分離輪廓、部分裝飾及老虎圖案；隨後經雕刻的部分覆以黑色，營造出深邃感和對比；最後，圖案的其餘部分採用機刻雕花工藝。每個表盤均需要一周才能製成，令猛虎栩栩如生。（Classique 7145腕表$388,200）

Dior 鑽石虎眼 羽毛紋路

Dior Grand Soir Tigre虎年生肖限量腕表在表盤上安置了一個表層經鍍金處理與雷射切割出羽毛紋路的虎頭圖像，並以三角形切割鑽石作為虎鼻、2顆馬眼形切割鑽石作為老虎雙眼。表盤上鋪墊了3層總共98支纖細羽毛作為虎頭的背景，令老虎形象不過於陽剛威猛，還多了點時尚氣息。藍寶石玻璃表背飾以老虎圖案，透視自動上鏈機芯結構。（Grand Soir Tigre虎年生肖限量腕表$320,000）

Piaget 掐絲琺瑯

今年是Piaget第10枚為農曆新年推出的大明火琺瑯限量版腕表。品牌的長期合作伙伴琺瑯大師Anita Porchet精通多種琺瑯工藝，這次用到的掐絲技藝是一項具有4000年歷史的裝飾藝術。首先使用金絲線將設計圖案複製到表盤表面，創建出精細的分隔界限，並在每個部分置入不同的琺瑯顏料。表盤放到820℃至850℃的高溫窯爐中多次燒製。窯燒完成後，表盤塗上清漆，從而將圖像定格。表盤上威風咆哮的老虎，盡顯氣勢。（Altiplano虎年限量版生肖腕表$555,000）

Chopard 蒔繪工藝

品牌採用由日本漆藝大師繪製的蒔繪製成腕表，每個表盤均由具百年歷史的山田平安堂工坊的漆藝大師小泉三教繪製，需耗費不少於160小時的細緻工序。 蒔繪工藝以產自日本漆樹的生漆為原料，漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的背景烘托立於海灣之上的老虎。表殼以18K玫瑰金製成，其供應鏈符合倫理道德標準。（L.U.C XP虎年蒔繪腕表$203,000）

Ulysse Nardin 下山虎內填琺瑯

在虎年腕表新作中，Ulysse Nardin以金雕技法描繪下山虎於松枝明月間威聲長嘯的壯闊場景，明月星光與地上的山丘稜線岩石質感逼真。旗下Donzé Cadrans琺瑯工坊的大師透過一次次琺瑯彩繪和燒製，捕捉虎虎生威的精神與形態。內填琺瑯是稀有的琺瑯工藝，製作方法是先依照圖案的紋理，用鑿刻工具在金屬表盤上雕刻出凹槽，再將琺瑯釉調和液悉心填入。 拋光打磨，雕刻大師再以手工雕琢表盤主體圖案間的金屬輪廓線，增強視覺效果。（鎏金系列瑞虎生肖腕表$355,000）

Harry Winston 幼虎嬉戲

Harry Winston自2016年開始推出以12生肖為主題的農曆新年腕表。新表表盤上兩隻熱情活潑的小老虎嬉戲玩耍，身邊裝飾的圓球圖案採用靈感源自品牌紐約第5大道旗艦店入口處的環形花飾造型，象徵幸福圓滿。幼虎身上飾以牡丹花裝飾，採用細工鑲嵌的珍珠貝母製成，表盤上鑲嵌了65顆圓形明亮式切工的鑽石，12時位置鑲嵌一顆祖母綠形切割的鑽石，呼應Mr. Harry Winston鍾愛的設計。（Premier系列農曆新年36毫米自動腕表$398,000）

Swatch 3D虎頭 環保設計

相比起其他品牌，Swatch的虎年表並非以工藝取勝，但表盤上的老虎圖案卻極具設計感。金色的虎頭圖案象徵繁榮昌盛，紅色的鎖扣、表帶圈和指針則寓意歡樂、好運、活力和幸福。採用環保材質的黑色表帶、生物來源物料（Biosourced）表盤及表圈，代表永恆、學識、穩健和力量。表盤直徑47毫米，虎頭圖案採用金屬質地的3D打印技術製作而成。（Big Bold 2022 虎年生肖特別款$1280）

● 查詢：Breguet 2518 9930 Chopard 2805 0777 Dior 2524 8277

Harry Winston 2868 6877 Piaget 2530 2188 Swatch 2518 9918

TAG Heuer 2375 0836 Ulysse Nardin 2957 0000 Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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