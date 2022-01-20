fashion news：印度最美女人代言珠寶 為抗疫出力

【明報專訊】隨着Z世代崛起，近年不少高級珠寶品牌都積極打入年輕人市場，一改昔日「高高在上」的形象，品牌的產品不再純粹象徵身分與地位，反而積極塑造出不同的態度，例如宣揚女性自強、多元及包容的信息等。以Bulgari為例，它便非常懂得借用Celebrity Advertising的策略來配合品牌定位，一方面邀請新世代，如木村光希和韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa當品牌大使，藉此吸引年輕人的目光；另一方面，亦樂於在不同地區尋找符合品牌形象的明星合作，詮釋共同的核心價值。

好像近期品牌找來被譽為「印度最美女人」之稱的Priyanka Chopra Jonas擔任新任全球品牌大使（圖）。出身自Bollywood的Priyanka，擁有「印度最美女人」的稱號，她奪得世界小姐冠軍後加入演藝圈，除了是演員、電影監製外，更曾於《紐約時報》發表題為 What Jane Austen Knew的專欄文章，講述了女孩接受教育的重要，積極參與社會運動。早前，她與非牟利組織Give India合作舉辦籌款活動，為醫療保健機構、醫療設備和疫苗籌集資金對抗疫情。身為品牌大使的她，更獲得Bulgari捐款支持，合力為印度疫情出一分力。此外，品牌同時於印度展開不同慈善工作，以幫助弱勢社群為目標。

查詢：Bulgari 2918 1221（太古廣場店）

文：劉詩言