showcase：創意總監Matthew M. Williams ×藝術家Chito 暗黑塗鴉顛覆時尚 散發叛逆氣息

【明報專訊】Givenchy創意總監Matthew M. Williams於二○二○年六月加入品牌，在這一年多的時間裏，他繼續努力地為品牌確立起新的風格和態度。透過品牌的二○二二年早春男女系列，表達出他的家鄉美國和現居地法國的兩種文化，以及他對兩地的熱愛，系列同時找來塗鴉藝術家Chito合作，演繹青春的叛逆與自由。

在Givenchy的2022年早春男女系列發布短片中，出現了紐約自由神像和巴黎鐵塔這兩個地標，明顯要帶出系列的設計理念，Matthew M. Williams解釋：「我總是透過系列呼應現實生活。於2022年早春系列時裝騷上，我希望糅合我的美國背景和我在巴黎的新生活。系列散發一股力量，驅使我們展開新的歷險，並利用熟悉的元素創造嶄新的作品。」另外，今次拍攝短片的主要場景，是供火車停泊的露天鐵路車廠，亦是巴黎紐約等大城市中，不少叛逆少年最愛閒逛和塗鴉的地方，同時亦呼應了系列的合作伙伴——塗鴉藝術家Chito的作品。

粗獷噴繪 配合優雅裙裝

生於西雅圖，現居墨西哥的Chito，與Matthew M. Williams是多年好友，他說：「Chito與我的理念和想法一致，因此是最佳的合作人選。他跟我也喜歡透過獨特的設計，讓大家能自由地塑造宣示個人風格的效果，從而表達他的獨特視覺特色。」而Chito亦表示：「能以噴槍裝飾珍貴的服飾，創出獨一無二的作品，並將之與世人分享，本身就是一件很特別的事，只有Givenchy才能做到。」

Chito的塗鴉創作風格是粗獷的噴繪，筆下角色有象徵保護和忠誠的卡通小狗，不過他那卡通小狗卻是可愛中帶點暗黑邪氣，甚具cult味。其他出現在系列的角色，氣質也一脈相承，包括從普普藝術取材的Truehearted女孩、心形圖案、藍月亮和Givenchy的4G標誌等。他將圖案大面積地噴繪在衣飾上，配合女裝中代表法國的優雅裙裝，效果固然別出心裁，但落在男裝所散發的自由叛逆氣息，卻更為濃烈有勁，而塗鴉亦極配合Matthew M. Williams為自由穿梭都市歷險而設的街頭服飾。

以黑白灰為主色的系列中，連帽衛衣、不同厚薄或長短的風褸、bomber jacket、牛仔服等都噴繪上大型塗鴉，牛仔服更壓上密密麻麻的浮雕Givenchy 4G標誌，視覺上雖不顯眼，卻具有粗獷觸感。畫龍點睛的責任則落在配飾上，「五金專家」Matthew M. Williams的簽名式鎖頭及粗長金屬頸鏈固然是主打（圖1），壓上鱷魚皮或4G標誌紋理，再噴繪了漸變色邊的背囊或腰包則甚具野性魅力，還有帽舌被斬去一半的鴨舌帽、不羈的印花頭巾，以及隱蔽面容只露出雙眼的頭套等，混搭出來就是一副顛覆犯禁的時尚造型。

系列的另一個亮點，就是推出了Givenchy×Chito的NFT（非同質化代幣）數碼加密藝術，一共15個藝術圖像已在OpenSea網站平台拍賣（圖2），一如所料反應空前熱烈，而拍賣所得會用以支持非牟利環保組織The Ocean Cleanup對海洋塑料污染的科學研究。

查詢：Givenchy 2234 7033（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Valera K.（Primo Management）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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