黑暗中看見太陽日冕 若隱若現 日全食腕表

玫瑰金內表圈——內表圈用上玫瑰金的款式，那若隱若現的金黃色，看起來的確像日全食時看到的太陽日冕。（品牌提供）

【明報專訊】西裝和腕表，都是專業男士的必備物品。近年愈來愈多男士服飾店開業，在中環設有兩間專門店的The Armoury便不時邀請世界知名裁縫、鞋匠、袋匠等職人，提供個人化訂製服務，引入經典優質皮鞋、皮袋、袖口鈕等配飾，而今年最新搞作竟然推出腕表！腕表品牌H. Moser & Cie.最近與它聯手，推出一款外形低調，但設計卻十分講究的腕表，貫徹品牌的精緻品味。

這次腕表的設計概念，可說都是來自The Armoury。The Armoury是Mark Cho和Alan See在2010年在港創立的男裝品牌。兩人熱愛經典著裝風格，將經典西裝裁縫介紹給現代男士，讓大家了解技藝非凡的工匠及作品的價值。創辦人之一的Mark Cho說：「我最初接觸H. Moser & Cie.（下稱Moser）是2015年。那時一眾腕表收藏家都認為品牌將會成為行業的未來超級新星。一般瑞士品牌製作的機械腕表質量也很高，它們非常重視腕表製作工藝，有很高標準。但我覺得Moser跟其他品牌的最大差別是它沒有自視過高，願意嘗試新設計和努力追求完美，就算這些新嘗試在一開始時未必為市場所接受。應該是這些原因，令品牌在創意方面有很強大的發展潛力。」

小表徑設計 低調隱密

2020年Mark在紐約的一個Podcast中和Moser CEO Edouard Meylan碰面，談起合作製作腕表的計劃。The Armoury之前也曾跟其他品牌合作推出過特別版腕表，但Mark形容這次Endeavour Small Seconds Total Eclipse腕表的合作是最深入的一次，因為製成品用上新的表殼設計和加入了不少全新的設計元素，例如經拋光打磨的內表圈，是Moser以前的表款中沒出現過的。「當我和Edouard討論一起製造腕表時，我第一點想做到的是要較小的表徑。我喜歡低調隱密，但只要稍微注意就會顯露出深沉複雜的腕表。Moser的煙熏表盤和Vantablack表盤都是經典，我想要以其中之一為設計的起點。我很快就發現自己偏愛Vantablack，我的設計伙伴Elliot Hammer建議使用日全食為主題設計形象，於是便有了Endeavour Small Seconds Total Eclipse腕表。」

全黑表盤 重現日全食

「日全食令人讚歎的地方是只有在這時候，大家才能留意到太陽的日冕（solar corona）。我們用上Vantablack這種世界上最黑的物料製作表盤，然後在表盤外圍加上一圈經拋光的精鋼或玫瑰金內表圈，來模仿日全食時太陽的日冕。」在Total Eclipse腕表上，Vantablack表盤吸收99.965%的光線，就像日全食時遮掩着太陽的月亮背影。「除了這個非常重要的天文現象，在設計時我們也當然忠於The Armoury一直貫徹的傳統男士正裝品味定位，我們希望製作的腕表除了有其特別之處，亦有細小而精緻的設計細節。」例如表盤用上精巧的時標圓點，增加閱時清晰度。Vantablack物料由納米碳組成，原本難以加工或跟其他物料接觸，因為就算輕輕一碰也很容易損毀，表廠研發了特殊技巧，才能在其上方加上時標。

世上最黑 Vantablack物料

一般腕表設計過程中也會反覆來回修改，但Mark說：「出乎意料地，腕表成品跟我們一開始的設計構思比較，並沒有太大改動，跟Moser的合作可說是非常順利，他們差不多沒有改動過我們的設計。」腕表分別有精鋼和玫瑰金兩個版本（分別在於內表圈、指針和時標的物料），Mark的個人心水是精鋼的款式。

「我通常解釋腕表的設計跟日全食有關，所以大家也自然認為玫瑰金內表圈是設計中的重點。但個人而言，我最喜歡的元素是Vantablack，自己會選擇鋼款。當我們剛開始這計劃時，並未有日全食的想法，只是想用到Vantablack物料。雖然鋼版腕表的日冕效果沒那麼明顯，但更能突顯Vantablack的黑，更貼緊我原本的想法。」

因應腕表38毫米直徑的細小尺寸，品牌選用其最小巧精緻的手動上鏈HMC 327機芯。腕表搭配的黑色小牛皮表帶則由The Armoury設計製造，結合兩種不同皮革紋理。精鋼或玫瑰金兩種版本各限量28枚，分別在

文：張曉冬

查詢：2810 4990（The Armoury） www.h-moser.com

編輯：陳淑安

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