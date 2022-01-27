showcase：Tiger別注系列 老虎藏身繽紛花草

【明報專訊】農曆新年將至，又是回顧過去，展望將來的時候。過去一年受政治經濟、疫症「欲斷難斷」的影響，對很多人來說實在不堪回首，對未來也許更不敢樂觀。不過來年好歹也是虎年——虎虎生威、如虎添翼等具有正能量的成語，似是反映我們對老虎的期許。就趁虎年穿上各大品牌特設的別注系列，當是冲喜好，或是為活在當下討好自己也好，以正念面對來年各種挑戰。

在Gucci創作總監Alessandro Michele的異想世界裏，充滿各式各樣的花卉和奇珍異獸圖騰，老虎當然也包括其內。品牌為慶祝踏入虎年，特別推出Gucci Tiger別注系列，包括各類時尚又易於穿搭的服飾，例如有大玩品牌經典元素GG字母圖案的晨褸和連帽過頭笠風衣，背部同時出現精緻圖案。這些圖案在牛仔服及多款衛衣和T恤的設計上亦各具特色，均以老虎、花卉及品牌標誌元素裝飾，部分款式更以手繪或手工鈎織及刺繡飾章，令圖案呈現得更精巧細緻。這正是品牌為別注系列而設的一款全新印花，圖案用上粉嫩繽紛的嬌花嫩草映襯老虎，原為藝術家兼插畫家Vittorio Accornero於1960年代末發表的品牌典藏Flora圖案，現將設計加入老虎予以革新。

經典的鞋履及袋款，亦有GG字母加老虎圖案的相近處理，還有印上大大隻「Gucci Tiger」字樣的袋款，是一款直截了當的醒目設計。其他配飾如銀包、珠寶手表、眼鏡、絲巾及帽子等，將Gucci Tiger別注系列變得更龐大和完備。

查詢：Gucci 2376 2466（中環太子大廈店）

文：溫兆明

模特兒：Gwen C.（Quest Artists & Models）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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