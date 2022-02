bag the best：「零浪費」理念 讓皮革手袋回歸自然

每個Return to Nature手袋均壓印上字句,說明手袋以可追溯及可生物降解的皮革製成(上)。另外,手袋亦不含任何金屬或塑膠硬件,改以皮革製成的皮圈和倒鈎來調校手袋開合和孭帶長短(下),設計聰明別致。(品牌提供)

名模Arizona Muse既為Anya Hindmarch提供製作靈感,自然是Return to Nature手袋系列的最佳代言人。(品牌提供)

【明報專訊】讀者認識英國的Anya Hindmarch,很大可能是品牌於2007年推出的I'm NOT A Plastic Bag手提袋,當時這個布袋可謂一手掀起時尚界環保風潮,帶動產業趨向環保的新時勢。到2020年,品牌再推出以塑膠樽循環再造的I AM A Plastic Bag,可說是品牌對可持續發展的另一個里程碑。而不久前,品牌再以回歸自然為靈感,推出Return to Nature手袋系列,繼續向可持續時尚進發。

英國時尚品牌出品的手袋,可能未必是大多數女士心目中的dream bag,但它們往往有些前瞻想法,是其他一線時尚品牌所缺乏的。以Anya Hindmarch為例,除了一貫風趣幽默的設計外,卻一直不忘可持續發展方向。最近推出的Return to Nature手袋系列,理念來自模仿大自然的循環不息,品牌創辦人Anya Hindmarch解釋:「幾年前,我從(名模)Arizona Muse得到一個有關皮革袋的新想法,經過特別鞣製使其可生物降解,回歸大自然。自然界沒有浪費,這個概念與Arizona Muse的說話促使我開展了這個漫長的項目,讓我想知道我能否採用負責任地飼養的動物皮革製作一個袋子,不使用任何金屬部件,並以一種可生物降解的鞣製方式,使其最終回歸自然。這就是我們着手做的事情。」

將手袋自然分解並回到土壤

Arizona Muse乃國際名模,數年前還非常活躍於模特兒工作,經常出現於不少一線時尚品牌如Chanel、Louis Vuitton和Prada等的廣告及時裝騷。在時尚界打滾多年的她意識到時尚產業的原材料和製造過程等對環境帶來的影響,之後創立名為Dirt的基金會,推動以生物動力農業(Biodynamic Farming)去改善環境、生態和氣候等問題。「沒有什麼比看着時尚界的發展更讓我高興了,因為我們正努力共同實現一個可再生的未來,在那裏每件產品都對自然和人類產生正面影響。因此,我很高興能與Anya Hindmarch合作,慶祝其可生物降解的全新手袋系列。這些手袋受寵愛多年後,將自然分解並回到土壤,為我們腳下泥土裏的微生物提供養分。」Arizona Muse說。

毋須使用金屬或塑膠硬件

Anya Hindmarch得到Arizona Muse的啟發,花了兩年多時間去研究和開發一個回歸自然,以及賦予「零浪費」理念的奢華手袋系列。開發過程包括尋找能夠提供完全可追溯皮革的製革廠;獨特的鞣製及加工的工匠,以及找到毋須使用任何金屬或塑膠硬件,而製作出可調校手袋開合和孭帶長短的方法。經過一番努力,Anya Hindmarch與成立於1899年的德國家族經營製革廠Richard Hoffmans,以及有逾百年歷史的荷蘭Smit & Zoon旗下的Nera,共同合作研發出Return to Nature手袋系列。所用的動物皮革源自丹麥品牌Scan-Hide位於瑞典的農場,此農場於歐洲擁有最高的動物福利標準,並提供對當中動物和土地的追溯。

採用zeology方式 減少對環境的破壞

對消費者而言,皮革來自受善待的動物當然甚具意義,但除此以外,皮革本來不就是一種可自然分解的有機材料嗎?Return to Nature手袋系列所用的原始皮革,正是採用了zeology方式鞣製,這種創新的鞣製方法以沸石(zeolite)取代較阻礙生物降解的鉻(chrome),皮革亦不含重金屬和醛(aldehyde),而且還採用了液化絲綢取代PU塗層,減少化學品對環境的破壞。

除了一系列的可持續發展元素,手袋本身的設計亦是消費者重視的一環。Return to Nature手袋系列的設計與其理念亦相當匹配,款式經典耐看又不失時尚雋永,是典型的慢時尚(slow fashion)單品。每個手袋均以手工製成,產自逾半世紀以來,以皮革工業而聞名的西班牙安達盧西亞小鎮Ubrique。系列共有3個款式,分別是斜揹袋、手提袋和水桶袋(下圖),各提供兩種尺寸。顏色則有天然棕褐色和黑朱古力色,配以白色車線顯得分外高雅。手袋亦不含任何金屬或塑膠硬件,取而代之是以皮革製成的皮圈和倒鈎來調校手袋開合和孭帶長短。由於特殊鞣製的皮革,手袋將會隨時間而呈現出美麗的光澤,卻易受雨水影響留有水痕,因此隨每個手袋均附有一罐專用保護蠟及棉絨布,讓用家自行護理保養,頗符合慢時尚的精神。Anya Hindmarch 會為每件售出的Return to Nature產品捐贈5或10英鎊(約53或105港元)予Dirt基金會,進一步向可持續發展出力。

