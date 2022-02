jewellery：Blue is the Color of Love 小首飾傳情達意

next

【明報專訊】有說愛情就像帶刺的玫瑰,美得令人難以抗拒,卻又脆弱且會傷人。不過愛情這個複雜的課題,不同人在不同階段,都有不同體會,愛侶無論是處於熱戀期,或已經是老夫老妻,一樣需要悉心呵護和經營兩人的關係。二月十四日情人節,男士總要有點表示,小首飾作為禮物既能傳情達意又有體面,而且更是一種會令女士們雙眼發光的時尚單品。為表至誠,情人節禮物「揼本」一點絕對值得。

創立於1837年的Tiffany & Co.,經歷百多年依然是女士鍾愛的珠寶品牌。在情人節期間,品牌特別為情侶們推薦3個系列,分別是全新推出的Tiffany Knot、品牌標誌Tiffany T1,以及優雅的Tiffany Victoria Vine系列。不過最值得一提的還是Tiffany Knot,其設計靈感擷取自紐約街頭常見的鐵絲網,當中具防衛功能的「有刺鏈結」細節。女士佩戴以18K金、18K玫瑰金或鑲上耀眼鑽石的設計,盡展自信美麗光華,但「有刺鏈結」兩端呈尖削形,亦令人想起玫瑰花莖上的尖刺,彷彿美麗的東西都有一種自我防衛的配置,令人望而生畏卻又甘於成為裙下之臣。

另外,品牌與紐約藝術家Curtis Kulig攜手合作,創作出Blue is the Color of Love的宣傳企劃,以獨特文字設計的藝術作品,藉着情人節宣揚Love Me、Dare Me、Know Me、Kiss Me及Gift Me等信息。

