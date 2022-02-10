editor's pick：Mikimoto 珍珠與蝴蝶結 互相牽引

【明報專訊】珍珠一向帶有高雅純潔的氣質，日本品牌Mikimoto創始人御木本幸吉自1893年培育出世界上第一顆養殖天然珍珠，就以「要用珍珠妝扮全世界女性」為夢想。這個情人節，Mikimoto推出全新珍珠珠寶，靈感來自惹人喜愛和充滿少女味的蝴蝶絲帶。珍珠及蝴蝶結以純粹的線條互相牽引，象徵一對戀人堅定不移的連結。系列包括以日本Akoya珍珠，配上18K白金和鑽石的耳環、手鏈和頸鏈，及以日本Akoya珍珠，配上18K粉紅金和鑽石的耳環和手鏈。（圖1）

查詢：Mikimoto 2234 7189 （ifc店）●

Fred

彩色寶石 心心相印

提起法國珠寶品牌Fred，一定想起設計靈感源自帆船鏈扣的Force 10，這個品牌的王牌系列深入人心，不過適逢情人節，品牌的另一個系列Pretty Woman似乎更為應節，品牌延續了Pretty Woman系列「心心相印」的特色設計，新增多款飾以彩色寶石的頸鏈。

全新鏤空玫瑰金心形鏈墜配搭玫瑰金長頸鏈，大型的心形鏈墜鑲滿鑽石，異常高貴華麗。另外4款的鏈墜兩面飾以不同寶石，品牌亦為不同寶石賦予特別含意，例如優雅的珍珠母在某些亞洲地區象徵長壽；黑色縞瑪瑙象徵堅定、力量與自我肯定；綠色孔雀石代表優雅與健康；另外一款兩面均鑲嵌紅玉髓的頸鏈則寓意熱烈的愛意、活力與光芒。頸鏈同時提供不同尺寸及兩面佩戴方式，系列同時備有採用白金、玫瑰金或黃金製成的戒指及耳環。（圖2）

查詢：Fred 2525 8818 （ ifc店）●

De Beers

純潔蓮花注入創意工藝

De Beers Jewellers是De Beers集團旗下品牌，傳承了品牌超過130年的鑽石專業經驗，又在獨特設計中注入創意和工藝。在情人節期間，品牌推出3個珠寶系列。Enchanted Lotus系列（圖3），設計重心為象徵純潔和永恒的蓮花，頌揚蓮花在晨曦中蘇醒綻放，在夜幕低垂時閉合歇眠的綺麗意象。另一個同樣從大自然之美汲取靈感，名為Dewdrop的系列，靈感來自黎明時分的露珠，系列全新推出一對富現代感的圈形鑽石耳環，象徵大自然生生不息的循環。最後一個為簡約優雅又充滿玩味的My First De Beers系列，作品中每顆主鑽均由密釘微鑲鑽石所環繞，襯托中央心形鑽石。更重要的是，品牌的每顆鑽石均以遵循道德章程方式開採，更添意義。

查詢：De Beers 2118 2321 （置地廣場店）●

Chaumet

與「×」的奇妙邂逅

法國殿堂級珠寶品牌Chaumet的Jeux de Liens Harmony系列，以圓形吊墜及「×」符號象徵兩個不同的人的奇妙邂逅，設計蘊含豐富情感。品牌特別於情人節推出兩款全新吊墜，以代表不同的美妙情感和力量，當中包括午夜藍色的青金石，色澤渾然天成，代表知識、真理與友誼；綠松石則象徵智慧、高貴，柔和色澤亦為人帶來寧靜平和。吊墜的背面更可鐫刻上名字、日期或情人之間的私密信息，給至愛帶來另一個驚喜。

Chaumet亦特別找來MIRROR的Ian Chan（陳卓賢），以混搭與疊戴的方式演繹系列，同時亦示範如此柔美的珠寶也適合男士佩戴。（圖4）

查詢：Chaumet 2536 9338 （ ifc店）

文：溫兆明