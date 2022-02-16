微縮120個零件 展現精湛技術 極小機芯隱身靈蛇頭部

【明報專訊】雖然情人節剛過，Bvlgari剛發表的年度新表卻繼續令女士心心眼。品牌一向以其吉祥物靈蛇為主題，推出各種版本的Serpenti腕表，但今年的Serpenti除了繼續展現靈動一面，更被注入「內涵」——搭載全新Piccolissimo機芯，此為目前最小的機械機芯之一，藉此展現品牌精湛的微型技術，以慶祝第一枚Bvlgari神秘腕表面世80周年。

當大家提起Bvlgari，自然會先想起珠寶。近年Bvlgari亦銳意在高級腕表巿場上爭一席位，最近的Piccolissimo機芯搭載的腕表正是Serpenti Misteriosi高級珠寶腕表。4款全新神秘腕表復興了Serpenti系列1950年代的風格，亦向品牌首款神秘腕表致敬，這款腕表採用長形表盤隱藏在鉸鏈蓋中，鑲嵌明亮式切割鑽石，並飾以長方形鑽石。

向首款神秘腕表致敬

編號為BVL100的Piccolissimo機芯由品牌Le Sentier工坊設計與製作，重現了1970年代初以前，搭載於品牌所有女士腕表的超小機械機芯。推動時針與分針的BVL100機芯直徑僅12.3毫米，厚度2.5毫米，以一個獨立盒狀構造裝載，隱身於靈蛇頭部。憑藉研發Finissimo系列腕表累積而來的豐富經驗，工坊成功打造僅重1.3克的機芯。內部極致微縮的120個零件令人歎為觀止，例如發條盒直徑僅5毫米，厚度1.47毫米，發條全長170毫米。工坊特別選擇白金平衡擺輪，以確保微型機芯運作穩定。

當按下Serpenti Misteriosi靈蛇舌頭即可打開其頭部，露出當中的表盤。底蓋的雙向旋轉表冠用於手動上鏈與設定時間，運用雙向機制實現雙重功能。 Piccolissimo在意大利文中是「極小」的意思，品牌藉此機芯將初代Serpenti神秘腕表的經典設計重現，以黃金、鑽石、漆藝與半寶石點綴璀璨奪目的靈蛇身段。細緻金工是系列一大亮點，眾多零件先個別塑形，再予以裝飾、鑲嵌寶石和組合。以貴金屬打造的鏈帶與蛇首，整體結構經過精心設計，確保腕表佩戴舒適，輕巧貼合手腕。

漆藝版本的半透明亮漆經過反覆手工塗繪與乾燥，使漆體在乾燥過程中形成結晶。金屬蛇鱗飾以手繪條紋圖案，使獨特漆藝更閃耀。黃金與白金打造的款式集高級製表與高級珠寶於一身，蛇身化作雙圈黃金表帶環繞腕間，白金製成的蛇首與蛇尾鑲滿明亮式切割鑽石，蛇首另飾有鑲嵌為花朵的圓形切割鑽石，綻放璀璨光芒。另外值得一讚的設計細節，是藏於蛇首之下由鑲鑽表盤與機芯組成的盒狀構造，可以輕鬆拆下並轉換方向，所以無論戴在左手還是右手，均能輕易讀時。

靈蛇變奏版本 六角形拼接表帶

除了Serpenti Misteriosi，品牌亦推出Serpenti Seduttori新款。2019年首次面世，腕表只保留蛇首的經典設計，表帶結構以六角形拼接而成，延續初代Serpenti腕表的風格。柔軟的表帶貼合手腕，與蛇首造型的表殼流暢銜接，一氣呵成。今年品牌將3款代表作換上全新黑色漆藝表盤，搭配精鋼、玫瑰金與精鋼，或全玫瑰金表殼。其他細節包含精鋼或玫瑰金時標，表圈兩側的兩道鑲鑽弧線向珠寶傳統致敬，另配上品牌鍾愛的蛋面切割紅碧璽鑲表冠。

Serpenti以外，Lvcea是Bvlgari另一大受歡迎的女裝表，歷代設計均以日晷為靈感，致敬古羅馬以光線計時的傳統。2022年款使用全新配色，並以特殊材質和立體結構捕捉光線，呈現絢麗視覺效果。粉紅色珍珠貝母和砂金石表盤營造波光粼粼的色彩效果，並為腕表增添珠寶溫潤質感。品牌運用古典意大利嵌花（Intarsio）細工鑲嵌拼貼出珍珠貝母表盤，37片微小貝母與藍色砂金石經過手工切割與刻面，依照規則的幾何形狀精準組合，塑造立體效果。

高級製表與珠寶結合

雖然在1月的LVMH Watch Week上，品牌將焦點主力集中在Serpenti上，但不代表冷落一眾男士——Octo Roma系列便一口氣發表了兩枚高級複雜表款。其中Octo Roma Blue Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪藍色腕表具備兩個古典複雜功能，卻渾身散發現代氣息，顛覆傳統製表慣例。腕表搭載形象鮮明的鏤空機芯與藍色表橋，以藍色鈦金屬表圈圍繞鉑金表殼。自製BVL428手動上鏈機芯採用三鎚機制，直徑35毫米、厚度8.35毫米。具分量的表殼提升三問結構，能產生更大的聲音能量，實現最佳聲音傳播效果。表圈採用鏤空結構，以最小量的金屬隔開內層與外層，同時配合3種音簧設計3個開口，有助傳導聲音共鳴。音簧直接固定於表身，表殼材質也選擇傳導效果最好的鈦金屬。底蓋同樣經過挖空，並加入鈦金屬網格，同樣有助報時的共鳴與傳播。

腕表音簧先經人工摺疊塑形，再以900℃高溫鍛造使其硬化，然後清洗，再放入500℃高溫爐內加溫，讓金屬產生清脆共鳴聲。音簧需以銼刀打磨延長，直到發出完美聲音為止。腕表由3種不同音階的音鎚依序敲擊出鐘樂，以Do報時，Mi-Re-Do報刻，單音Mi報分。報時機制啟動按把位於表圈左側。音鎚、音簧、陀飛輪框架和鏤空表面以交替拋光精鋼製成，夾板和橋板則經過ALD處理，這種以碳為原料的高科技真空沉積法可以做出優雅深邃的藍色外觀。

最後還有一枚Octo Roma Emerald Grande Sonnerie大自鳴腕表。四鎚四簧大自鳴是Bvlgari迄今製作難度最高的作品，全球僅少數瑞士工坊能製作報時、報刻與報分的大自鳴機制，品牌工坊正是其中之一。腕表擁有和諧美妙的西敏寺鐘樂，可從表側按把啟動或關閉。BVL703自動上鏈陀飛輪機芯由一位製表大師耗費至少9個月組裝而成，並由同一位大師專責調校。此全鑲鑽版本腕表鑲嵌 446顆階梯形切割尚比亞祖母綠與鑽石，總計逾30卡，可說是高級製表和高級珠寶的完美結合。

● 查詢：2523 8057

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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