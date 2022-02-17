showcase：兩大意國時尚品牌聯乘 美學理念影響男裝世界

【明報專訊】時尚品牌之間的聯乘合作由來已久，但對於一些獨當一面又獨立特行的品牌來說，卻鮮有和其他品牌共同推出聯乘系列。是故當記者得悉Emporio Armani與同樣來自意大利的品牌C.P. Company聯乘合作時，那種莫名的驚喜實在難以言喻。

Emporio Armani常被視為Giorgio Armani旗下的副線品牌，可能因為風格較為年輕，但卻依然帶着類似的優雅，加上價格又略低於GA，不免令人產生如此想法。其實Emporio Armani同樣亦是一個獨當一面的時尚品牌，而且亦是一個已成立40年之久的品牌，講名氣講歷史，一點不輸蝕。而為了慶祝成立40年，Mr. Armani更親自策劃，特意為EA於米蘭總部Armani／Silos舉辦The Way We Are大型展覽，以回顧EA過往顛覆且不斷創新的作品。與此同時，EA去年底罕有宣布與其他品牌推出聯乘系列，合作的竟是同樣來自意大利的C.P. Company，其品牌歷史與EA相若，去年剛好成立50周年。兩個品牌完整的歲數，可能是聯乘合作的契機，但更令人信服的原因，是兩大品牌雖然擁有不同的美學理念，卻同樣代表意大利時尚在半個世紀的時間裏，如何影響男裝世界的走向。

着重面料創新 混合織物纖維

C.P. Company於1971年由Massimo Osti（1944-2005）創辦，沒有受過正統時裝設計訓練的他，憑着驚人的創造力而被譽為「服裝的工程師」（garment engineer），創辦的品牌C.P. Company開創了以古著軍裝、工作服和運動裝混合而成的現代功能服設計，可說是同類風格的鼻祖，現時受到潮人追捧而風格相近的品牌Stone Island，原來亦曾是C.P. Company旗下的支線品牌。Massimo Osti的設計充滿上述3種服飾的功能細節，其中一個品牌的簽名式設計，就是附設於有帽外套帽邊的護目鏡，靈感來自空軍航空護目鏡。另外，品牌很早就非常着重面料的創新，採用很多經過深入研究而成的尖端意大利面料。混合了多種織物和纖維的服裝，其最後工序為獨特的染色技法，產生獨樹一幟而微妙的豐富色彩，是品牌另一重要個性。C.P. Company走的路線並非高級時裝，卻不乏重量級名人捧場客，例如意大利現代主義電影導演安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni），以及英國神級搖滾音樂家大衛寶兒（David Bowie）等。

軍旅風廓形 飛行員外套

這個名為Emporio Armani for C.P. Company的聯乘系列，當然集兩大品牌之大成，亦是彼此共同願景及意圖的結集——雙方均渴望創新，並通過保留鮮明個性而擦出創意發火花的系列。C.P. Company的面料和軍旅風廓形，與EA純粹的線條、簡約的設計本質，以及都市中性色彩相互結合。例如EA的飛行員外套、乾濕褸和立領外套等，與C.P. Company的護目鏡式parka大衣、短身外套、防寒衣以及工裝褲融合，並以Mr. Armani鍾情的午夜藍襯以白色來呈現，充滿都市雅士的氣質。系列很多單品飾以C.P. Company的鏡片徽章，部分T恤和衛衣則印上混合兩個品牌標誌的專屬圖案，不過更有內涵的是系列採用嶄新、甚至專屬的全新面料，例如一種稱為A.A.C.的面料，是專為是次合作而製造的紡織品，由帶有熱黏合接縫的激光切割尼龍微纖維組成。另外用到的Wool Gum是一種帶有樹脂塗層的純羊毛防水面料，DyShell則為性能出眾的雙向彈性（bi-elastic）尼龍針織面料。甚至簡單的棉質T恤也用上經加工處理的絲光棉（mercerized cotton），能提高染料的吸收，增強面料強度及減輕收縮，並使棉質帶有絲般光澤，設計與用料均極為講究。

查詢：Emporio Armani 2592 7233 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Dmitrii B.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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