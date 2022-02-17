editor's pick：外形小巧精緻 經典手袋再進化

【明報專訊】一個大受歡迎的熱賣袋款，往往是品牌的賺錢cash cow。從商業利益出發，珠寶品牌亦要在競爭激烈的手袋市場分一杯羹，務求增添穩定收入來源。然而與時裝品牌相比，珠寶品牌推出的袋款設計向來比較保守，感覺較為傳統。不過近年力攻手袋市場的Bvlgari，卻讓人另眼相看，以其王牌系列Serpenti為例，袋款設計時尚兼實用，再加上不斷推陳出新，延伸出各種各樣的創意變奏，讓人更多加留意這個經典系列。

於2022春夏季度，系列帶來新款式Serpenti Forever Diamond Blast絎縫手袋（左，$24,500），設計以袋身的放射狀圖案為焦點，配以堅挺的小牛皮框架，突出了袋款的方形外觀特色。不得不稱讚品牌對手袋潮流的敏銳度，新袋款之一的Serpenti Hobo迷你手袋（右，$8000）更用上了近年大熱的半月形線條外觀，配以鮮艷的珊瑚橙色及紫紅色，外形小巧精緻。袋款還有另一吸引之處，就是價格定於萬元以下，為一眾「小資女」提供入門級的名牌手袋選擇。

查詢：Bvlgari 2523 8057（中環店）

文：劉詩言