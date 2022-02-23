AP House添新店 城市中心避靜地 50周年版 鏤空飛行陀飛輪

【明報專訊】疫情或者令大家對未來失去信心，但有危便有機，只視乎大家能否把握機會。Audemars Piguet最近便在疫市下擴充，繼2018年在中環H Queen's開設亞洲及香港首間AP House後，早前亦在尖沙嘴K11 MUSEA開設第二間AP House，令香港成為全球首個擁有兩間AP House的城市，品牌亦趁新地標開幕，率先帶來50周年版的Royal Oak系列新作。

K11 MUSEA的AP House店面採用古銅色液態鋼板，踏進店內，迎面而來的前廳瞬間帶來家的感覺。天鵝絨厚墊立體牆布營造出溫暖舒適的氣氛和觸感，並延伸至佔地186平方米的整個寬敞空間，打造成城市中心的避靜地。正中的焦點位置是主題吧枱，傳統大紅燈籠啟發吧枱圓形的設計，綠玉縞瑪瑙枱面令人想到翡翠玉石，並綴以著名藝術家、雕塑家和攝影師的藝術品，記錄城市演變。走到室外陽台部分，維港美景盡收眼簾，悠閒的梳化區被一片綠色植物包圍。

精鋼版本配搭「雲夜藍50」

店面的裝修充滿細節，但當然最重要的主角還是腕表。為慶祝Royal Oak系列面世50周年，AP推出不少新作，例如品牌有史以來第一款Royal Oak鏤空飛行陀飛輪自動上鏈腕表，採用41毫米精鋼表殼，搭載首款自製鏤空飛行陀飛輪2972自動機芯，設計着重對稱平衡及光線的效果。另一枚同樣矚目的是Royal Oak Jumbo超薄鏤空腕表，備精鋼與18K玫瑰金款式，搭載專門為其開發的自製7124自動鏤空超薄機芯。可惜這兩款腕表尚未抵港，但大家可從以下率先在港登場的Royal Oak腕表，看到品牌為新表引入的細節。

其中Royal Oak 39毫米Jumbo超薄腕表，搭載全新7121自動超薄機芯，備精鋼、鉑金、18K玫瑰金與18K黃金4款。1972年，2121機芯跟Royal Oak腕表一同面世，是當時全球最纖薄並具有中央擺陀及日期顯示功能的機芯，僅3.05毫米。該機芯自2021年底功成身退，由7121機芯取而代之，上鏈柄軸新增快速調校日期功能。精鋼版本配搭「雲夜藍50」色調表盤，最初由日內瓦Stern兄弟表盤工坊開發，特殊的藍色以電鍍法製成，時間控制需非常準確，如過早從鍍液中取出表盤會呈紫色，浸泡過久則會變成黑色。之後再在保護漆中摻入幾滴黑色顏料（色號50），塗成薄薄一層，色調名稱中的「雲」便形容黑色顏料與保護漆接觸時的雲霧渲染效果。另有18K玫瑰金表殼配煙熏灰色表盤、18K黃金表殼配煙熏金黃色、950鉑金表殼配太陽紋裝飾煙熏綠表盤款式。

重新設計表帶表殼

Jumbo超薄腕表外，AP將在今年陸續推出Royal Oak系列的新一代腕表，其中包括具備時、分 、秒及日期顯示功能的37毫米自動上鏈腕表，以及38與41毫米自動上鏈計時表。新一代表款在保留1972年原創設計特徵同時，對表殼、表盤、表帶和表鏈略作調整。大多數新品均搭載新機芯，並配備專為皇家橡樹系列50周年設計的專屬擺陀。擺陀以鏤空方式呈現50周年和品牌標誌，跟表殼一樣經過緞面打磨與拋光倒角交錯處理，是今年推出的所有Royal Oak系列周年紀念款的特色。

在表殼方面亦有不少微妙修飾，例如表圈的斜面比以往加大，增強手工緞面打磨與亮面拋光的對照效果，底蓋則進一步整合到表殼中，佩戴時更舒適貼服。與表殼一體成型的表帶或表鏈也經過重新設計，首四個鏈節從平行四邊形改為梯形，表帶寬度逐步遞減，突顯腕表的苗條曲線。表鏈鏈節比以往纖薄，令表帶更輕盈，貼合手腕弧度。此纖身設計數年前初推出於18K金表鏈上，現應用到精鋼、鈦金屬等材質。熒光塗層立體刻面時標是系列另一特徵。為令整體更統一，不同直徑、材質的表款在保留各自設計特徵同時，其時標與指針均採用統一尺寸比例。

新品牌標誌配新一代機芯

品牌資深粉絲應該還會留意到品牌標誌有所改變。12時位置的24K金立體「Audemars Piguet」標誌採用電鍍生成法（類似3D列印）製成，取代過去立體「AP」標誌及印刷字樣。電鍍生成化學工藝原為CODE 11.59系列開發，24K金材料層層電鍍沉積，鑄就精妙細微、獨一無二的品牌簽名字樣。字母之間以細如髮絲的金縷連接之後，手工鑲嵌於表盤面，以肉眼幾乎不可見的微小鑲爪固定。此工藝以3年時間研發，由於標誌包含14個字母，製作難度不低。為應用於Royal Oak系列，除了直徑與CODE 11.59系列相同的41毫米表款可直接沿用同一標誌，品牌亦特別為34毫米及37毫米的Royal Oak表款設計另一尺寸。時、分、秒及日期顯示自動上鏈表的軌道分鐘刻度不再位於表盤外緣，而是直接印在「Tapisserie」格紋上，製作難度因格紋裝飾的高低起伏而增加，卻帶來更美觀的視覺效果。

機芯方面，具備時分秒及日期顯示功能腕表搭載的5900自動機芯，是2022年首度面世，專為37毫米表款開發。與前身3120機芯相比，厚度從4.26毫米降至3.9毫米，振頻從3Hz提高至4Hz，提供60小時動力儲存。新一代41毫米精鋼計時表搭載的則是4401機芯，首次在系列亮相，具備飛返計時以及瞬跳日期顯示功能。透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可欣賞日內瓦波紋、緞面打磨、畫圈打磨、拋光倒角等裝飾細節。總括而言，雖然新推出的Royal Oak腕表仍然能夠讓人一眼辨識，但從外至內也有不少改良之處，品牌亦預告今年下半年將陸續發布更多41毫米及34毫米表款，一眾表迷請拭目以待。●

AP House

時間：每日上午11:00至晚上7:00

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓511及512號舖

查詢：2152 0938

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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