Watch News：表盤重現Pierre Soulages暗黑畫作

【明報專訊】Baume & Mercier腕表一向如其中文名字「名士」一樣，給人斯文感覺，其創辦人之一的Paul Mercier其實亦對藝術非常敏感，他的朋友中便有許多尼斯學派的畫家與作家。品牌最近延續其藝術精神，推出Hampton Hommage à Pierre Soulages腕表，向Pierre Soulages這位法國現代藝術大師致敬。

1979年1月，活躍於抽象藝術世界的畫家Soulages在巴黎工作室為一系列黑色-光線（Noir-Lumière）創作揭開序幕，藝術家以自製工具和刷子塗繪出呈現各種黑色狀態且具有淺浮雕效果的表面。Pierre Soulages曾說：「當反射的光線較強烈時，黑色變得不那麼黑，其表面狀態便更能呈現，更為活躍。」

Soulages夫婦在2020年向法國南部Rodez的Soulages博物館捐贈Peinture 390 x 130 cm 17 mars 2019（繪畫，390x130厘米，2019年3月17日），慶祝畫家百年誕辰。作品通過斜條紋板塊的重疊錯置引導光線，線條從一側掃到另一側，形成畫作構圖。Baume & Mercier的製表團隊參考此畫，在Hampton表款上重現光影對比。Hampton的矩形表盤與表殼讓人聯想到畫布的比例，石材賦予表盤漫射的啞光效果，電鍍工藝則透過電解將厚度0.2微米的顏色覆蓋其上，最後塗上了一層10微米厚的半啞光透明保護漆。

● 查詢：2723 1830

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文：張曉冬