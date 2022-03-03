showcase：走進生活日常 重拾穿衣喜樂 與時裝一同活起來

【明報專訊】在第五波疫情爆發的今天，位於核心商業區的高級商場在晚上七時許已經一片死靜，再看不見時髦愛美的女士拿着品牌大紙袋，喜悅地步出時尚品牌店舖的光景。櫥窗即使依然佈置得美輪美奐，卻沒有途人的駐足和欣賞的目光，再精緻華麗的衣飾也變得了無生氣。今天香港的慘况，在世界其他地方可能已經歷過，這亦引發出Valentino的創意總監Pierpaolo Piccioli的一些感想，引伸至品牌的二○二二年春夏系列。

疫情期間，我們依然能在報章雜誌、社交網絡天天接收豐富的時裝資訊，卻沒太多誘因去悉心打扮。穿衣固然是我們生活的一部分，但經歷數以年計盡量避免外出的生活，也許令我們忘記時裝曾帶給我們的喜樂。無論在櫥窗由模特兒模型展示的高級時裝如何美輪美奐，又或是透過相片或影片看着他人演繹，總不及能夠親身穿上，展現風姿綽約所得到的快感。

走在大街 時裝才能真正活起來

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli亦似有所想，他認為系列設計過程都是在工作室中醞釀；在裁縫工坊中誕生，卻必須讓成果穿在真人之上走在大街，時裝才能真正活起來。

品牌的2022年春夏系列以Rendez-Vous為題，即法文「約定、會合」的意思，發布系列的時裝騷亦選址於巴黎聖殿市場（Carreau du Temple），模特兒貓行在騷台和街頭，就是要為系列帶來走進日常的意涵，又似為疫情退卻後，人與人穿上華衣美服往戶外散心的約定。

系列的設計融會了Valentino多年的經典和現代元素，例如曾由美國女演員Marisa Berenson於1960年代穿上的白色鏤花刺繡連身裙，經過了精準的修整，在系列中以不同形式展現，有些造型配襯上鬆身牛仔褲，在高貴優雅之中加入叛逆浪蕩的氣質。另外由著名時裝攝影師Chris von Wangenheim於1970年代初為意大利版Vogue雜誌所拍照片，鏡頭下的Valentino花卉長裙，亦啟發系列中如萬花筒般綺麗動人的印花部分。

層次豐富 色彩鮮明

屬於品牌近年的現代元素，則有層次豐富和色彩鮮明的衣飾。例如剪裁筆挺兼收長的西裝，配上留有帥氣短領帶的絲質恤衫；呈氣球形狀的短身飛行員風衣襯上百慕達短褲；還有剪裁簡約卻極具震撼力的超闊身恤衫裙等，全部均為令人眼前一亮的用色，加上以高貴的真絲羅緞為物料，感覺光潤細滑，有些服裝的真絲羅緞則經過洗水工序，呈現不一樣的質感。鞋履以束皮繩到膝蓋下的羅馬涼鞋最為突出，尤以皮繩飾有窩釘的款式為甚。手袋的焦點當然落在One Stud款式之上，形狀雖然簡約，但充滿剛強銳利之氣的特大方形窩釘，配合柔軟的Nappa皮革，對比出驚艷效果，成為系列的點睛配飾。

疫情除了帶給我們惶恐，還有生活上的諸多不便，一向熱愛和享受以時裝來表現自己的人，沒有太多機會穿上心愛衣飾走在大街，固然心生悶氣。但對於一些內心欣賞，卻覺得高級時裝太高不可攀的人來說，疫情的影響反而是其次，覺得自己不值得擁有，又或認為高級時裝根本只應存在於浮華的夢幻世界而非現實生活，這才是阻礙我們去享受時裝的最大障礙。這裏不是要鼓吹一擲千金，去擁有天價的高級時裝，我們大可用價格相宜的服飾，或二手古著mix and match來代替。時尚品牌的標誌足以用來炫耀，卻不是為人帶來穿衣樂趣的必要元素，能以衣著去融入生活從而彰顯個人品味和表達自我，才是享受時裝的奧妙之處。

查詢：Valentino 2530 2621（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Lera K.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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