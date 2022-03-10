jewellery：賦予鑽石自由靈魂 彰顯現代女性獨特氣質

【明報專訊】受推崇的高級珠寶品牌，很多都有過百年悠久歷史，在漫長的歲月沉澱裏，令品牌擁有珍貴的傳承和故事。但對於始創於2005年的珠寶品牌Messika來說，雖然只有短短17年歷史，品牌創辦人Valérie Messika同樣都是從父親身上傳承有關鑽石的種種，亦捉緊了現代女性的時尚脈搏。她開宗明義道：「我想要的很簡單，即賦予鑽石自由的靈魂。」

Valérie Messika為國際鑽石經銷商André Messika的女兒，她自小便受到父親耳濡目染，對寶石首飾有種獨特的感情。長大後曾為父親工作5年，之後在年僅29歲之齡，即2005年於巴黎創立珠寶品牌Messika。她渴望創造出摩登現代的鑽石珠寶，並賦予鑽石自由的靈魂。

時尚流行趨勢 不對稱疊戴風格

她所指的自由的靈魂，就是鑽石珠寶與佩戴者互為陪伴，從美麗、自信和堅定中展現個性。她亦視珠寶為賦予當代摩登女性璀璨光芒的不二利器，認為女性有權選擇成為自己想成為的人，無論是清新優雅、熱情外向，或是搖滾龐克，也有屬於自己的鑽石珠寶，因此品牌自創立以來，已設計出超過20個系列，以彰顯不同女性的獨特氣質和個性，而且每個系列都頗具辨識度，有的更是顛覆傳統的概念與設計，其中最能代表品牌的就是Move系列。「小時候，我父親總是在我面前擺弄他的鑽石。每當手指撫過，鑽石所反射的光線都能折射出彩虹般絢麗的色彩，我想再次為這種神奇的美麗賦予生命。」Valérie道出設計Move系列的初衷。

Move系列於2007年首次發布，當中的3顆移動鑽石更成了品牌的簽名式設計，因其鑲嵌和結構使鑽石有種飄浮於空中的效果，分外散發閃耀和靈動。Move系列至今也衍生出不同的創新系列如My Move、Lucky Move、Move Uno等共9個之多。Valérie亦鼓勵珠寶疊戴的風格，曾幾何時人們為追求和諧的效果而把頸鏈、手鐲、戒指和耳環等以同一系列的形式成套佩戴，但她卻認為不對稱的疊戴風格才是當今時尚流行趨勢，因此品牌將「混搭」運用於珠寶設計上，無論是手鐲與手鏈、耳環和耳夾，或是鎖骨鏈與長頸鏈，每個系列在疊戴時均相互配襯而不顯冗雜，佩戴者亦能發揮其想像力，享受隨心混搭帶來的樂趣。

最近Messika的全新廣告企劃，就找來名模Kendall Jenner為當中主角，Valérie說：「我想展示優雅與力量之間的微妙連繫，捕捉一位新獨立女性的形象，散發神秘而迷人的魅力，而我認為Kendall正好完美體現這個形象。」Kendall確是魅力四射的模特兒，完美展示了品牌各個系列及它們的混搭疊戴，拍攝特別取景於法國南部一隅，蔚藍的海天一色感覺浩瀚，同時宣示擁抱自由的意涵。

查詢：Messika 3113 3292（海港城店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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