與巴黎Centre Pompidou美術館合作 細賞腕表上的大師畫作

Piet Mondrian是幾何抽象主義的創始人，其影響在時尚、建築和設計領域最為顯著。New Gent表款上描繪出原藝術作品的準確色調，配以啞光黑色表盤和超大號指針。Red, Blue and White, by Piet Mondrian腕表$840（品牌提供）

【明報專訊】不是定價6位數字或以上的才算是一枚好腕表，藝術也不一定是艱深難明拒人千里。最近腕表品牌Swatch和巴黎的Centre Pompidou美術館合作推出聯乘系列，將Piet Mondrian、Frida Kahlo、Vassily Kandinsky等大師畫作，移植到定價數百元的腕表上。兩個單位一直有不少合作，多年後終推出首次聯乘腕表，品牌創作總監Carlo Giordanetti說：「我還記得第一次去Centre Pompidou時，最吸引我的是設於建築外部的扶手電梯，還有偌大的大堂和七彩的燈光顏色。」而Swatch的色彩活力和透明的細節設計，正好與這些建築特點不謀而合。

收到消息說Swatch和Centre Pompidou美術館將「首度」聯乘，第一個反應除了是期待，亦有一疑問：兩個單位以前不是合作過嗎？翻查一下歷史，原來兩者雖然經常合作，卻的確沒有聯乘產品。兩者淵源始於1985年，品牌與藝術家Kiki Picasso合作，推出第一款Swatch藝術特別腕表，當時便選在Centre Pompidou揭幕，為日後合作及推出藝術系列腕表奠下基礎。到1999年，美術館建築師之一Renzo Piano將其建築特徵轉化為品牌的Jelly Piano腕表。同年美術館翻修期間，品牌在其外牆創造了世界上最大的戶外廣告牌，更創下健力士世界紀錄，其標誌的宣傳語「Vous aussi, vous êtes notre musée」深入人心，意思為「你也是我們的博物館」。

建築與品牌精神不謀而合

「我們跟Centre Pompidou一起經歷過很多別具意義的時刻。所以當我們在2018年開始跟世界各地文化地標合作時，也很自然地決定將它包括其中。要在其豐富館藏中，細閱並找出最適合製作成Swatch×Centre Pompidou腕表的大師傑作，整個過程也令我們很激動！」Swatch創作總監Carlo Giordanetti說。

「我還記得第一次去Centre Pompidou時，最吸引我的是設於建築外部的扶手電梯，還有偌大的大堂和七彩的燈光顏色。我喜歡顏色，發現建築師挑選每種顏色背後的深意也很有趣。當走到建築物的天台頂層，我感覺到巴黎就在腳下，說起來有點老土，但的確令人讚歎。再走進展廳，你會有種打破界限的感覺，從藝術作品中感受到一股力量，跟其他藝術館不同。」Centre Pompidou的外置建築結構，顯露鋼管結構及按顏色分類的管道。五顏六色的鋼管、電梯以及自動扶梯的交叉配合，毫無保留地展現建築，而Swatch的色彩活力和透明的細節設計，正好與這些建築特點不謀而合。

展現藝術家獨特個性

2018年品牌推出了博物館系列，先後與荷蘭國家博物館、馬德里Thyssen-Bornemisza博物館、巴黎羅浮宮、紐約現代藝術博物館MoMA合作，來到今次的Centre Pompidou，選來5位藝術家Frida Kahlo、Amedeo Modigliani、Robert Delaunay、Vassily Kandinsky和Piet Mondrian共6幅作品。「要在芸芸藝術品中縮窄到最後挑選的6件，我們都是聽從內心的喜好。完美的Mondrian、優美而憂鬱的Modigliani、情感激烈的Frida Kahlo、抽象而繽紛的Kandinsky、富色彩動感的Delaunay，他們的作品都帶有Swatch的某些特質。這些藝術家有獨特強大的個性，屬於不同的藝術運動風格，表達各自的藝術語言。我們相信這些作品，能夠對應到Swatch擁抱各樣藝術文化的開放態度。」

重新演繹巧妙細節

愛玩是Swatch的特質，當團隊以這些藝術品設計腕表時，也根據這些作品加入玩味新意。Carlo認為這正是瑞士設計的哲學：正面挑戰、趣味、意料之外，加上獨特的巧妙細節。「例如我們選來的兩幅Delaunay作品便非常不同，其中一幅的主題是艾菲爾鐵塔，但以一個不尋常的角度和顏色來呈現這個標誌建築，我們覺得這很吸引、刺激和充滿活力，正好是品牌對巴黎這個地方的最佳演繹。另一幅Delaunay的作品Manège de Cochons可說是Swatch Art腕表的縮影，色彩豐富、有故事、充滿意想不到的細節，還有最重要的快樂元素，當我們看到它時感覺到它對我們的呼喚！至於我最喜歡的設計——我很榮幸能夠以Frida Khalo的作品製成腕表，本身也很喜歡Kandinsky，這兩枚都是我的心水。」

除了剛面世的6枚腕表，3種不同設計的Swatch×YOU Centre Pompidou畫布系列亦將在3月24日起在線上和指定專門店發售，大家可按個人喜好設計自己的表款。「透過腕表，我們能讓藝術家接觸到全世界更多的人，除了將藝術帶到全球店舖的櫥窗，大家也將它戴在手上走到街頭，成為日常生活的一部分。Swatch跟不同藝術單位的合作，正是品牌獨一無二的地方。」

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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