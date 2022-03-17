showcase：設計師田山淳朗 重塑一九七○年代浪漫風

【明報專訊】Atsuro Tayama的品牌哲學Soft avant-garde（軟性前衛風格），是一種既具備前衛實驗元素，同時又來得輕柔且易於駕馭的設計。二○二二年的春夏系列，品牌設計師田山淳朗將自家的軟性前衛與一九七○年代浪漫風格融合，並稱之為Romantic soft avant-garde style。

繽紛花卉圖案的關刀領恤衫，可以掃掉整條街上落葉的喇叭褲，以至爆炸頭和誇張的七彩妝容，可能就是很多人對1970年代時尚的一些刻版印象。其實這些大膽而顛覆的設計，很多時是對當時發生的各種政治社會事件的回應。而對設計師田山淳朗來說，他正正就是對這些1970年代的浪漫設計情有獨鍾。

在其同名品牌Atsuro Tayama 2022年春夏系列裏，就將當時的浪漫風格以自家的軟性前衛來呈現。「浪漫給人治療力量，描繪出希望。今個春夏系列用上1970年代流行的浪漫元素，並從中加入我一向喜愛運用的標誌前衛設計風格，以另一角度重新演繹浪漫主義，同時切合Tayama Women剛柔並重的雙重特質。」他自述系列創作理念。

飄逸柔美不失前衛冷酷

其實在1970年代的大膽顛覆的時尚設計中，還包含自由奔放、熱情和浪漫的情懷。田山淳朗的演繹沒有那種嬉皮士的糜爛迷幻感覺，卻着眼於當中各種柔美飄逸的元素如荷葉邊、泡泡袖、魚尾裙、花卉圖案、斗篷、粉系色彩等。透過前衛設計手法將浪漫元素放大，荷葉邊裝飾不再局限於領口或肩膊位置，而是以誇張、放大手法，將細節應用在整件服裝之上。傳統的泡泡袖經常由肩膊位置開始以摺褶營造大公主袖，較為顯壯及難以駕馭，因此田山淳朗將設計簡化，只保留手袖下襬的設計。花卉圖案乃1970年代的重要時尚元素，品牌以蕾絲鏤空、刺繡、提花及拼貼等不同方式表現，其中由田山淳朗親自設計的一款印花圖案，靈感源自Art Nouveau新藝術運動，以流動線條突顯花卉的千嬌百態，顯現不一樣的復古味道。

系列採用品牌鮮有的粉系色彩，如橄欖綠和丁香紫來貫徹主題，卻也保留品牌獨愛的黑白灰，令系列表現浪漫柔和的同時，不失Atsuro Tayama一貫的前衛冷酷之美。

查詢：Atsuro Tayama 2780 6808（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Lexi V.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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