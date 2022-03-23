防水6000米潛水表新色搶眼

Constellation 28毫米腕表則有淡雅玫瑰紅、粉紫、天藍及抹茶綠的粉色表盤，雕刻羅馬數字刻度同樣襯以柔和新色。$24,300（品牌提供）

【明報專訊】疫情以來，不少腕表品牌也轉陣在網上發表新表。Omega卻早在疫情前的2019年已脫離大型實體表展，舉行自家發布活動，決心按自己的步伐走。整個腕表業這一兩年也較為沉寂，來到2022年Omega為大家帶來豐富色彩，各個表款也推出令人眼花撩亂的新色，而且更推出防水深度高達6000米的Ultra Deep系列，防水規格冠絕其他量產腕表！

正式介紹Ultra Deep之前，先回顧Omega始於1932年的潛水歷史，當時推出了全球首創的民用潛水表Omega Marine，雙重表殼設計確保腕表防水效能出眾。到1948年，品牌的第一款Seamaster腕表面世，1957年則推出首枚專業潛水表Seamaster 300（ 防水300米），以後再演變進化出多款經典潛水表。

原版Ultra Deep 深潛一萬米

這次面世Ultra Deep腕表的原版設計，其實早在2019年已製成。品牌以一整塊5級鈦金屬製作Ultra Deep腕表表殼，表帶由造型新穎的Manta Lugs表耳固定，並且鑲嵌承重錐形設計的藍寶石水晶表面，靈感來自潛水艇的觀察窗。同年探險家Victor Vescovo帶同3枚Ultra Deep原版腕表參與潛水艇探險任務，到達太平洋的馬里亞納海溝（Mariana Trench）底部，當中2枚Ultra Deep腕表繫於潛水艇的機械臂，另一枚繫於稱為「登陸器」（Lander）的資料蒐集器，深潛至10,935米（35,876呎），皆完好無缺地完成任務，創下人類和腕表深潛的紀錄。

品牌獨家O-Megasteel 材質

來到今年，Omega正式將系列推出市場，並一口氣發表7個嶄新款式，全部防水達6000米（20,000呎），表殼直徑45.5毫米，當中最矚目的是以噴砂鍛造5級鈦金屬的款式。鈦金屬腕表的磨砂陶瓷表圈綴飾Liquidmetal潛水刻度，襯上藍綠色與黑色條紋Nato表帶，以100%環保再造魚網聚酰胺紗線織造，裝設5級鈦金屬帶圈扣及帶扣。凸面弧拱形藍寶石水晶鏡面下的表盤採用黑色陶瓷塗層鈦金屬材質，鑲飾藍綠色數字刻度和漸進藍色中置秒針。表背同樣用上5級鈦金屬底蓋，激光雕刻Sonar標誌，中央鐫刻品牌海馬標記，「Diver's watch 6000m for saturation diving」字樣，記錄腕表打破世界深潛紀錄。

另外，6款Ultra Deep腕表則以全新O-Megasteel材質鑄造，這種高性能精鋼合金為品牌獨有，色調亮白，防鏽效能極高。O-Megasteel表款備有白色、灰色漸進黑色或藍色漸進黑色款式，配襯橡膠表帶或O-Megasteel表鏈。Ultra Deep系列搭載Co-Axial Master Chronometer機芯8912，通過瑞士鐘表業最嚴格的精確度、性能及防磁效能認證，腕表亦在2021年在馬里亞納海溝（Mariana Trench）6269米（20,567呎）深海完成實地測試。表底的「For Saturation Diving」標記，證明腕表符合ISO 6425飽和潛水表標準。

日常佩戴表款添七彩顏色

至於其他Seamaster表款，經典Seamaster 300腕表今年推出綠色波浪紋理表盤，42毫米精鋼表殼鑲飾單向旋轉表圈，設綠色光面陶瓷表圈，鐫刻大明火（Grand Feu）白色琺瑯工藝潛水刻度。腕表內置Co-Axial Master Chronometer機芯8800，襯上光面配搭磨砂效果的精鋼表鏈，另有綠色橡膠表帶選擇。而Seamaster Aqua Terra新表顏色則更為豐富，較大的38毫米型號包括大西洋藍、海灣綠、砂黃、藏紅和陶褐色表盤，另有34毫米款式，表盤可選擇海藍、湖水綠、砂黃、貝殼粉紅及紫藍色調。38毫米腕表配備鍍銠指針和刻度，34毫米版本則飾以18K白金指針和刻度。所有表款均採用全光面精鋼表殼，配搭重新設計圓角鏈帶，搭載Co-Axial Master Chronometer機芯8800。

適合日常配搭的Constellation系列同樣推出多款新色，41毫米腕表鑲飾陶瓷表圈，分別有白色、銠灰、漸進綠色及酒紅色等表盤選擇，配搭精鋼、精鋼配18K黃金和精鋼配18K Sedna金等表殼。陶瓷表圈備有光面藍色、黑色或啡色，個別表款的羅馬數字刻度以白色琺瑯製成或以品牌專利的Ceragold整飾，配搭Co-Axial Master Chronometer機芯8900。最新28毫米腕表則有淡雅玫瑰紅、粉紫、天藍及抹茶綠的粉色表盤，雕刻羅馬數字刻度同樣配襯柔和色調，精鋼表殼配搭18K白金指針、刻度及鑲飾細節，內置石英機芯4061。

專利Moonshine金月球表

提到Omega，又怎能忽略Speedmaster腕表？系列今年帶來兩個新成員，其中之一是Speedmaster '57腕表，品牌將2013年面世的表款升級成Master Chronometer版本，共8款的精鋼設計，全部配置Co-Axial Master Chronometer手動上鏈機芯9906。採用較薄的表殼和幼薄表圈，整體造型更流暢。黑色「三文治」表盤版本設有嵌入式小時刻度，經復古風格夜光塗層處理，分別有藍色、綠色和最新的光漆酒紅色選擇。

壓軸的是兩款Speedmaster月球表，均用上品牌自創的專利Moonshine金，由至少75%金、14.5%銀、少於9%銅和多於1%鈀製成，色澤比傳統18K黃金柔和，隨着歲月更持久耐用，不易暗啞褪色。第一款採用純Moonshine金表盤，配合黑色陶瓷表圈及經黑化處理的小表盤和刻度，另一款則選用PVD綠色塗層表盤配綠色陶瓷表圈。兩枚腕表均內置Co-Axial Master Chronometer機芯3861，可選擇襯色表鏈或表帶。Speedmaster跟其他系列一樣以搶眼新色為賣點，相信能吸引一班「好色」表迷。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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