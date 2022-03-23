眼部護理 保濕按摩為皮膚充電 對抗WFH面部疲勞肌

Kiehl's薑黃紅莓速效亮肌面膜：配方蘊含天然成分薑黃精華，據稱能為皮膚排毒及清除污垢，同時具備抗感染及平衡油脂功效。配方內的碎粒小紅莓籽，則據稱具有溫和磨砂作用，幫助暗啞及疲憊的皮膚重拾光澤。$350/100ml（品牌提供）

Bimix 小錘子射頻美容儀：獨有的ATW紓緩模式，模擬指壓按摩，據稱能紓緩肌肉疲勞，同時備有冷熱敷功能。當中的溫熱模式，據稱有助消除疲勞，增強護膚品吸收；而冷凍模式，則據稱具有收細毛孔的功效。$899（from Whats Beauty）（品牌提供）

Susanne Kaufmann 按摩滾輪：當中的黑曜石，據稱有助暢通身體的阻塞，適用於日常的護膚程序，配合護膚品使用能刺激血液循環及加快吸收，據稱有助緩解肌肉炎症。另可用作眼部速效護理， 使用前將按摩滾輪放入冰箱半小時，增加冰涼感，據稱有助減少眼部浮腫問題。英鎊191.67（約1970港元）（from Mr Porter）（品牌提供）

Augustinus Bader 藍鑽全能眼霜：蘊含膠原蛋白肽，據稱有助減淡黑眼圈及改善眼部浮腫問題；當中的高效抗氧化成分菸鹼醯胺及維他命C，則據稱有助減少皺紋形成，以及抵禦環境中藍光造成的傷害。$1705/15ml（品牌提供）

【明報專訊】疫情下，不少上班族也改為在家工作，好處是工時彈性，又能節省交通時間。不過，亦有人投訴令返工放工的界線模糊，難以分清工作及休息的時間，該放鬆時也不能放鬆，在壓力下，令皮膚狀况變差。在這非常時期，可以怎樣紓緩「疲勞肌」，驅走面上的疲態？且聽專業化妝師的建議。

對於大多數男士來說，雖然不及女士般注重自己的儀容，不過若然work from home期間，需要在家中視像會議，在工作伙伴面前露出一面倦容，確實會影響形象。要讓自己看起來精神爽利，保持面部皮膚狀態絕對是一門必修課。

抗藍光 敷「充電」面膜

「無時停」的生活，除了為身體帶來疲勞，同時亦反映在面部皮膚之上，尤其是現代人需要長時間面對電腦工作，眼部肌膚便成為了「要害」。專業化妝師Echo Wong指出，「電腦屏幕散發的藍光，會導致眼部皮膚加速氧化、顯老，這時候便不可以忽視使用眼部護理產品的重要」。他建議可以使用具針對功效的眼部護理產品，像是具抗藍光功效或是抗衰老的眼霜，另外亦需要勤敷眼膜，以減輕雙眼疲勞。說起敷mask，又可以多敷什麼類型的面膜，幫助消除疲憊感？Echo表示：「市面上除了有保濕面膜外，還有一些『充電式』的面膜，當中的成分更為強效，能快速為皮膚注入水分，同時帶來提亮的功效，改善皮膚因疲累而出現暗啞問題，令人看起來『夠瞓』又精神。」

用美容儀放鬆面部肌膚

當身體感到疲勞時，可以依靠按摩來紓壓，那麼當面部出現「疲勞肌」時，皮膚變得暗啞、無光澤，又可以怎樣改善問題？Echo建議，「潔面後，可以具震動效果的按摩儀或滾輪，配合面部精華油使用，幫助皮膚放鬆，消失一整天積累的疲倦感」。他指出使用美容按摩儀，還可以促進護膚品的吸收，從而提高護膚品效用。若不想花費投資在美容儀上，Echo特別向大家分享一個小偏方，「我會把匙羹放進雪櫃，當肌膚感到疲勞時，配以面部精華油在面上輕輕從內至外推開，透過冷凍效果，幫助血液循環及去除浮腫問題」。

配合香薰精油減壓

過往，不少人也喜歡到美容院護膚、做facial，同時趁機減減壓。然而，現時美容院變成了「禁地」，怎樣可以透過自行護膚來紓壓？ Echo分享個人護膚心得：「在抗疫期間，很容易產生壓力，我喜歡在家中護膚保養時，同時配合使用室內香薰精油，幫助放鬆心情，讓自己感覺relax，令整個護膚程序變得更得心應手。」

● Echo Wong

從事化妝工作超過10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

查詢：Augustinus Bader 2562 2105 Guerlain 3188 5039 Kiehl's 2328 9399 Mr Porter www.mrporter.com Whats Beauty www.whatsbeauty.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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