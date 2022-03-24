經典「水果錦囊」 融合創意與工藝

精湛工藝——珠寶匠以寶石鑲嵌和雕刻工藝，重現枝葉和花蕾的自然美，展現花卉、水果或棕櫚葉形狀。（品牌提供）

【明報專訊】高級珠寶講求設計師、珠寶師、鑲嵌師、拋光師、雕刻師和寶石切割師之間互動交流，Tutti Frutti（水果錦囊）風格珠寶正好展現創意與工藝的融合。1920年代，Cartier傳人Jacques Cartier採用印度傳統雕刻的紅寶石、祖母綠及藍寶石設計珠寶，形成後來被稱為Tutti Frutti的風格，在1989年更將這詞申請專利，追求更細緻的色彩世界：2016年創作了鑲嵌一顆136.97卡哥倫比亞雕刻祖母綠的Rajasthan頸鏈；2019年則推出鑲嵌多顆珍稀祖母綠的Maharajah頸鏈，向同名傳奇印度大君致敬，而今次的焦點則是Udyana可變式頸鏈。

Udyana在梵文解作「花園」，頸鏈以不同顏色和諧共融為主題。珠寶匠以寶石鑲嵌和雕刻工藝，重現枝葉和花蕾的自然美，展現花卉、水果或棕櫚葉形狀。鉑金鏈上鑲嵌莫桑比克紅寶石、紅寶石、祖母綠、藍寶石及鑽石。當中的雕刻花卉圖案六邊形莫桑比克紅寶石，重達67.7卡，呈粉紅色和淡橙色，按照17世紀莫臥兒王朝的技術精雕而成。

作為負責任的珠寶商，Cartier透過責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）將其認證範圍擴大至彩色寶石及彩色寶石工作組織（Colored Gemstones Working Group），確保採用的寶石符合社會道德責任，讓每件珠寶除了有外在美，亦具內在美。

查詢：8105 5008

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