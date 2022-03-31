showcase：引入精緻特色品牌 崇尚美藝 時裝界清泉

【明報專訊】一間有態度的select shop，是在高級時尚大牌，與快靚正網購潮服之間的一道清泉。Cocktail這間select shop今年剛好成立二十年，能在香港市場屹立至今，就是憑一顆熱愛自由與推崇美藝的心，到世界各地引入小眾卻令人驚喜的時裝、飾物及生活飾品品牌，開闊了人們被局限的時尚觀。

Cocktail認為每個新時代女性都應蘊藏如波希米亞人般自由、不隨波逐流的靈魂，因此20年來致力從世界各地蒐羅特色時裝及生活飾品。因為熱中獨特和精緻的手工藝，以及推崇與自然共融的可持續時尚，Cocktail引進的品牌都有各自的堅持和獨特的美藝涵養。

提煉純自然色調

今個春夏季，Cocktail以Rerooted Nature為題，期望藉着衣飾重新為人帶來身心靈的提升。引進的精緻品牌包括擅長處理各種日本傳統染色技術的pas de calais，品牌今季以藍莓、紅菜頭和清酒等作為染料，將意想不到的素材提煉成純自然色調，並注入其寬鬆版型的服裝上。另一個日本品牌Boussole則以棉、和紙、人造纖維和經過絣染（Kasuri dye）的竹節紗混紡，製成多姿多采的夏日衣裳。法國品牌École de Curiosités則在防潑水面料上，加入緞絲帶手工刺繡花卉圖案，再以飾有法國復古風的玻璃鈕扣作點綴，令雨衣也充滿詩意。來自意大利的品牌Péro與Cocktail合作多年，今個春夏季帶來一個清新脫俗的系列，主要以飛梭蕾絲（Schiffli lace）和刺繡編織在非常輕盈的面料上，顏色有紅、白、藍及帶有霓虹感的粉色，配以鮮明的格仔和條紋圖案，效果極為搶眼，在疫下低迷環境的確使人身心振奮。近年，印度手工藝在時尚界廣受重用，連帶時裝品牌也備受關注，Cocktail今季引進新品牌Eka（圖1左）就是來自印度。以舒適衣服而聞名的Eka專注手工編織和可持續紡織品，使用100%天然纖維和以最少的工業廢料製作，天然纖維製成的淳樸簡約衣飾，亦帶一分細膩優雅。

法國畫家筆下的小熊絲巾

另外，為慶祝20周年紀念，品牌特別與多個合作經年的品牌和藝術家聯乘，打頭陣有被譽為手繪雜貨精靈——法國畫家Nathalie Lété的別注版絲巾。共4款的限定絲巾，題材極富想像力，分別為「森林裏的小紅帽」、「貓咪Mimi遊巴黎」、「兔子與鬱金香」以及「戴上領呔的小熊L'our」（圖1右），當中勾畫小熊L'our奉上雞尾酒來賀Cocktail的20歲生辰的畫面，畫風生動趣致。接下來尚有多個聯乘有待發布，令人頗期待。

查詢：Cocktail 2167 7308 （太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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