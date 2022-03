bag the best：一身炫彩奪目運動服飾 可愛保齡球袋 滿載活力氣息

【明報專訊】疫情使健身室被迫休業,因此無論是大型公園草地,還是中上環樓宇之間的狹小休憩處,你會看見愛好運動之人即席鋪上瑜伽墊,或手持輕型健身器材做瑜伽或各式運動——即使疫情也難阻人們致力追求完美體態。時尚品牌當然看到這種健美風潮,即使是一向予人優雅靜態的Dior,也於2022年早春和春夏兩個季度推出炫彩奪目的Dior Vibe Creations運動服飾,當中還包括充滿活力的Dior Vibe手袋系列。

衣飾融入希臘美藝文化

當人們熱切追求健美體態,連緊身瑜伽服也成了時尚造型,就好像應驗了多年前時裝設計師Rick Owens的名言:Working out is modern couture. No outfit is going to make you look or feel as good as having a fit body. Buy less clothing and go to the gym instead.不過話雖如此,當愈來愈多人擁有驕人身段,簡單的瑜伽服、運動服又豈能在人群中顯得出類拔萃?精美衣飾還是有其舉足輕重之處。Dior的2022年早春和春夏兩個季度中,就推出了Dior Vibe Creations——一個奢華兼色彩斑斕的運動服飾系列。早春的Dior Vibe Creations衣飾中糅合希臘美藝文化及品牌經典創意元素,如意大利藝術家Pietro Ruffo重新詮釋古希臘花瓶上的運動員圖案而成的Dior Athlètes圖案,以及全新的Dior之星圖案,全部印滿於連帽風衣、運動文胸、四個骨leggings及闊身運動褲。春夏系列的Dior Vibe Creations則聚焦於拳擊裝,廓形為寬鬆剪裁,並採用高性能技術面料。其他服裝如保齡球衣、運動文胸和短褲亦被重新詮釋,採用的圖案則有品牌經典Dior Étoile,以及全新的D-Jungle Pop印花,令Dior Vibe Creations充滿活力繽紛的感覺。

手袋糅合經典元素和運動風格

Dior Vibe Creations的配飾重點則為Dior Vibe手袋系列,手袋設計糅合品牌的經典創意元素和運動風格,演繹了保齡球袋和半月形肩袋兩個袋款。保齡球袋的正面下半部飾有醒目的Christian Dior字樣,上半部分則飾以Dior Athlètes圖案、Dior Étoile提花、Dior之星或Macro Cannage藤格紋的設計,底部設有模仿運動鞋底的橡膠保護層,中號及小號適合日常襯以運動服穿戴,大號的長度則達50厘米,適合往健身室甚至短途旅行之用。半月形肩袋的Christian Dior字樣則飾於袋的弧形底部,袋身為Cannage藤格紋,綴有兩條肩帶適合不同用法,備中、小號的半月形肩袋除了簡約的黑白色外,還有鮮艷的橙、藍和粉紅色,更顯運動帶來的活力氣息。

