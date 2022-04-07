showcase：向荷李活致敬之作 華麗以外的跨年代時尚

【明報專訊】Gucci的二○二二年春夏系列Love Parade，於去年尾在洛杉磯荷李活大道（Hollywood Boulevard）舉行發布，此系列是品牌創作總監Alessandro Michele向荷李活致敬之作。多套華麗晚裝和禮服當然最能反映荷李活的紙醉金迷，不過系列要展現的其實還有更多。

電影靈光 製造無數神話

「我回想起母親對我的薰陶，使我成為一個美的忠實信徒。我想到夢的恩寵——若無法做夢，我也活不下去；我想到電影的靈光，它製造了無數神話。因此，我選擇了荷李活大道。」Alessandro Michele 解釋時裝騷的選址，以至構成Gucci的2022年春夏系列Love Parade的意念。他將建有Hollywood巨型標誌的荷李活山想像為希臘的奧林匹斯山，而荷李活這個夢工場，就是一所充滿不同神祇的希臘聖殿。萬人迷男女影星當然是神話中不朽的神祇，電影則是承載讓世人醉生夢死的美夢；至於時裝，在這裏就是構成美麗幻夢的重要「法器」。

名為Love Parade的系列特別於荷李活大道發布，模特兒穿上華衣美服於大街上列隊巡行，效果極其配合主題。服飾極其雍容華麗，當然最適合荷李活明星名人出席重要場合時穿著。在最近舉辦的第94屆奧斯卡金像獎中，就有「細威」Serena Williams（圖a）和出爐影后Jessica Chastain（圖b）完美演繹了此系列的晚裝。另外，Love Parade系列的廣告企劃，也找來一眾甚具看頭的明星參與，包括因《魷魚遊戲》而爆紅的韓星李政宰（圖c）、有份行騷兼為品牌友好的Jared Leto（圖d）、饒舌界地位崇高的Snoop Dogg，以及國際名模劉雯等。廣告企劃描述眾星身於一場放懷狂歡的盛宴中，在猶如酒神的祭典中忘情起舞。

然而希臘神話中的神祇並非完美無瑕，一如凡人般擁有七情六欲、愛恨交纏。因此Love Parade系列當中，除了供出席重要場合的華麗晚裝和禮服外，還有滲入跨年代時尚元素的各類服飾，例如類似1930年代風的舞裙，羽毛、皮毛裝飾及蕾絲裙裝；1950年代的緊身胸衣，男裝寬肩雙排扣西裝；1960年代的幾何或花卉圖案；1970年代的蝴蝶結煲呔、刺繡馬甲、喇叭褲；1980年代的夏威夷恤、貼身連身衣和運動服；1990年代的power suit等，一時難以盡錄，而且全部衣飾都帶有Alessandro Michele偏愛的那種糜爛不羈與嬉皮本色，混搭配襯效果更見時裝的無限可能。

配飾方面有大量1970年代風的大粗框眼鏡、很能代表美國文化的牛仔帽、配合襪帶穿著的魚網絲襪，還有各款設計大膽的頸鏈、戒指和鼻環等。最新袋款則為Gucci Bamboo 1947，名字裏的數字代表1947年，時為二次大戰後，因傳統物料嚴重短缺，致令品牌的工匠使用輕盈又耐用的竹節來製作手挽，自上季推出Gucci Diana手袋後，Gucci Bamboo 1947是另一配以竹手挽的典雅袋款。

查詢：Gucci 2524 4492（中環太子大廈店）

文：溫兆明

模特兒：Haeun Lee（Elite Asia）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

編輯：陳淑安

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