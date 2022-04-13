複雜機芯 懷舊表盤 搶手新表兼備年曆兩地時間

編號5326G-001年曆及兩地時間腕表的機芯運作複雜，因為調校兩地時間時，日期、月份和星期有可能會轉換，要令機芯在調校兩地時間同時準確顯示年曆，一點也不容易。（黃志東攝）

【明報專訊】記得多年前訪問一名腕表專家，他認為一枚腕表的價值並不應該單看新品市場，而更應留意其二手市場，因為二手市場證明腕表真正「有價有市」。在眾多品牌中，Patek Philippe可說是二手腕表和拍賣市場中數一數二的搶手貨。今年品牌首度參展Watches & Wonders（下稱W&W），帶來由內到外同樣充滿新鮮感的腕表，無論一二手市場也同樣興奮。

早前W&W舉辦的實體表展中，除了吸引媒體品牌積極參與，Richemont集團旗下二手腕表平台Watchfinder & Co. CEO Arjen van de Vall也專誠出席。身處表展，各品牌積極推出新品，他感受到腕表業正從疫情中復蘇，除了新品腕表市場，整個行業連帶二手市場也同樣重拾向上步伐。「以Watchfinder & Co.為例，我們已回到疫情前的水平，甚至可以說超越了疫情之前。我們留意到疫情進一步加快了二手腕表市場的電子化銷售。大家對於二手市場和供應的產品的興趣在疫情下有增無減，亦推動了整個腕表和二手市場的發展。」

而在二手腕表市場中，以性能可靠、需求高而產量不足以供應市場的Rolex和Patek Philippe算是最搶手的品牌。今年Patek Philippe首次參展W&W，一共帶來12款新表，當中更有一枚由內到外同樣非常新鮮的作品，既搭載全新複雜功能配搭的機芯，亦用上與別不同的表盤設計，極具話題。

三段式表冠 輕易調校兩地時間

180多年來，Patek Philippe除了擁有頂級複雜功能的技術，品牌近年亦着力發展「實用複雜功能」腕表，例如旗下的年曆裝置在1996年獲發專利，提供全日曆星期、日期、月份顯示，每年只需於2月底人手校正一次；1997年首度現身的兩地時間裝置，則展示兩地時間，方便經常游走世界各地的旅客。這兩枚實用功能腕表在面世以來，並未曾同時在一枚腕表上出現，今年品牌首次將兩款功能集於一身。編號5326G-001年曆及兩地時間腕表搭配31-260 PS QA LU FUS 24H新款機芯，具備8項專利，日期顯示與當地時間同步，並可隨時區變動自動前後校正。品牌以Calatrava表殼為本設計了嶄新外觀，整個表側以交錯飾釘圖案裝飾，表耳在腕表底部與表殼相連，炭灰色懷舊表盤細節叫人想起古董相機。

5326G表冠為三段式調校設計，用家只需把表冠拉出至中間位置，朝順時針或逆時針方向轉動表冠，便可按照一小時的幅度獨立調校第二時間時針。表盤以白金立體阿拉伯數字展示每日時間，並加上米色夜光塗層。白金夜光指針指示分鐘及當地小時，中空指針則指示第二時區。3個年曆顯示窗均以白色背景襯托黑色字樣及數字，12時位置並列展示星期及月份，6時位置展示日期。表盤8時及4時位置各有小巧圓形日夜顯示窗，分別標示「LOCAL」及「HOME」字樣，顯示兩地晝夜，6時位置另有月相和小秒針。除了年曆及兩地時間款外，另有入門版編號5226G-001腕表，為大三針日期款式，表殼和表盤採用同樣設計，由26-330 S C自動上鏈機芯推動，簡單功能讓人更聚焦其設計細節。

三文魚色表盤懷舊風

5326G和5526G的外形以古董相機為靈感，同樣走懷舊路線的還有兩款腕表。3層表耳設計的編號5320G-011萬年曆腕表，重現1945年一款腕表的設計元素，配搭俗稱三文魚色的玫瑰金色乳光表盤，懷舊味濃。另一編號5172G-010經典男裝計時表，設計靈感亦來自1940至50年代的多款時計，機芯糅合6項專利創新細節，同樣換上三文魚色表盤。

在藍色腕表熱潮過後，綠色表款源源不絕出現，PP今年推出多款不同綠色調的腕表。品牌早在2004年已推出表盤和表帶均為「遊歷卡其」綠色的Aquanaut Luce腕表，備受注目；去年則推出橄欖綠色表盤，最先在Twenty~4編號7300/1200A-011自動上鏈表登場，並套用到Nautilus編號5711最後兩款鋼製腕表。今次品牌再為多款腕表添上橄欖色調，但在細節處理上卻各有不同：編號5205R-011腕表以玫瑰金製造，表盤由中央綠色漸變至周邊黑色；編號5270P-014萬年曆計時表則是鉑金表殼，綠色塗漆表盤同樣展現黑色漸變效果； Twenty~4編號4910/1200A-011法式袖口石英腕表以精鋼製造，搭配放射狀表盤；編號7130R-014世界時間女裝腕表以玫瑰金製造，表盤中央由人手添上懷舊籃織圖案。

掐絲琺瑯澳洲、東南亞地圖

7130R以外，還有兩款新的世界時間腕表。編號5230P-001世界時間腕表首次推出鉑金表殼配藍色表盤款式，搭同色調表帶，表盤設計靈感源自編號5110腕表，由人手綴以交錯環形飾紋。編號5231G-001世界時間稀有手工藝腕表的表盤中央則飾以全新大明火掐絲琺瑯地圖，展示澳洲和東南亞地域，多年前5231曾推出黃金版配搭歐洲美洲和非洲的琺瑯地圖款式，今次改以澳洲和東南亞為主角，對於香港人來說感覺更親切。

壓軸的是兩款以寶石為主角的表款，編號5374/300P-001頂級複雜功能腕表提供三問及萬年曆功能，由自動上鏈機芯驅動，配備教堂鐘聲簧條，表身以長方形鑽石及藍寶石點綴，光芒四射。編號7121/200G-001月相功能女裝表選用白金表殼及藍色放射狀表盤面，表圈以「花邊風格」技巧交錯鑲嵌兩行圓鑽，兩枚腕表更展示品牌將珠寶鑲嵌與複雜機芯工藝結合的過人之處。

● 查詢：Patek Philippe 2317 7866

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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