Prada 西裝褸突顯強捍姿態

【明報專訊】很多品牌都以剪裁挺拔的西裝來突顯女性的剛強魅力，來季稱為An Ideology of Prada的系列也不例外。Miuccia Prada和Raf Simons設計大量男裝西裝褸，寬肩闊領加上收腰的剪裁令廓形成倒三角，令穿者身形變得雄偉。單、雙排扣大衣款式中，有些於雙臂飾以羽毛或人造皮草，未減強捍氣場之餘更強化了雙臂的形態。西裝外套以外，還有oversized的皮褸、加入剪羊毛的飛行員風褸，以及寬肩的連身裙裝等，同樣具備剛毅不屈的強悍姿態。不過極為吊詭的是，最能展現男人味的反而是一件簡單白色背心汗衫，第一個進場的模特兒Kaia Gerber走過一條四邊佈滿燈飾的隧道，如經過蛻變後進入主騷場，即使穿上的貼身背心盡現女性玲瓏曲線，卻同時散發一股無所畏懼的霸氣。

各造型上身都充滿男性剛陽之氣，下身卻襯以極為柔美的女性化百褶傘裙或紗裙，帶來極大反差。其中半截紗裙的結構分成上、中、下3層，以不同面料如皮革、絨料、閃片刺繡和薄紗等組成，而中間一層多採用半透明的薄紗，令長度過膝的裙裝有迷你裙的錯視效果。系列亦將幾何圖案轉化為提花針織和刺繡的上衣，為灰黑主調的系列平添色彩。

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