Chanel 香奈兒戀戀斜紋花呢

【明報專訊】說斜紋花呢是Chanel最具識別的元素，相信沒有人會反對。在時尚界流行了近百年的斜紋花呢外套，Chanel藝術總監Virginie Viard不單沒有視它為每季的「例行功課」，而是把這經典面料當主題，帶領我們重溫它的歷史，發掘斜紋花呢的無限可塑，她感性地說：「我極之心愛斜紋花呢，Chanel絕對不能缺少它。」

談起Chanel與斜紋花呢的緣分，便要從Gabrielle Chanel的一段愛情故事說起。時間回到1920年代，她與愛人西敏公爵（Duke of Westminster）赴蘇格蘭旅行，在特威德河畔漫步時，她經常借他的服裝來穿著，更因而產生出將本屬於男性面料的花呢，運用於女裝的想法，從此改寫時裝歷史。

在創作2022年秋冬系列時，Virginie Viard與創作團隊追隨當年Gabrielle Chanel在特威德河畔的腳步，想像為斜紋花呢添上當地鄉郊的自然色彩，以蕨類植物及花束的顏色為靈感，為斜紋花呢注入豐富而細膩的色彩變化。從天橋上可見，顏色從以往黑白基本色跳脫到各種色彩，將粉紅色花朵配青葉綠、紫色薰衣草與湖水藍等大自然色彩糅合至其中。在造型配搭上，洋溢着一股青春氣息，像是把長版外套當成連身裙、短版外套搭配迷你裙，抑或配搭上皮褲展現英式搖滾的率性，再配上一雙符合當地氣候的雨靴，讓人想起踏上泥濘草地的感覺，模擬Gabrielle Chanel當年漫步河畔的歡愉心情。

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