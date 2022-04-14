Dior 未來‧女性 強韌細膩

【明報專訊】Dior予人的印象總離不開優雅淑女形象，不過自Maria Grazia Chiuri於2016年成為品牌歷史上首名女性創意總監以來，她便不斷改寫品牌基因，透過設計以至時裝騷重新定義當下的「女性角色」。

在Maria Grazia Chiuri的「主場」，除了欣賞衣服，騷場背景亦是整場大騷的精髓所在。一如既往，她再次與女性藝術家合作，今次請來藝術家Mariella Bettineschi參與騷場設計，創造出名為「The Next Era」的裝置藝術。騷場背景猶如藝術畫廊，牆上掛滿橫跨16至19世紀的大型女性肖像畫作，經Mariella Bettineschi處理後，她們都有了第二雙眼睛，似乎向制約女性的世俗眼光表達質疑，這一點與Maria Grazia Chiuri一直以來提倡女權的創作理念不謀而合，似乎要藉由過去畫作來帶出意念。

Dior來季度極具科技感，找來意大利初創企業D-Air Lab合作，為服裝結構提供創新技術，例如可調節身體濕度，以及在必要時保溫的功能。甫開場那件佈滿發光線條的連身衣，便是雙方合作的成果，以人體靜脈與動脈的錯綜交織為靈感，採用了恆溫技術，可隨環境氣候調整溫度，預告未來的服裝也許更能適應反覆無常的自然環境。

毋忘緹花、刺繡、輕紗

在物料運用上亦盡顯心思，男裝的Grisaille灰色布料運用到裙裝之中，透過不同視覺展現出各種剪裁，例如錯落有致、百褶繁複的裙襬；經典的Bar Jacket和喱士長裙，加入了如同救生衣的馬甲背心、未來戰士般的手套，以及類似盔甲墊肩，形成強烈對比，以新視覺演繹過去、現在和未來的多樣女性面貌。雖然來季出現了很多結合科技的中性元素，不過Maria Grazia Chiuri並未忘記緹花、刺繡、輕紗等Dior招牌細節，在帶出女權主義的強韌內涵，同時保留女性細膩、浪漫情感的信息。

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