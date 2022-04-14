Bottega Veneta 延續傳統 開創新篇章

【明報專訊】在前任創作總監Daniel Lee帶領下，Bottega Veneta在過去短短3年間晉身成為炙手可熱的奢華品牌，品牌推出的衣飾都是時尚潮人的目標搶手貨，甚至乎掀起「BV綠」熱潮，將品牌推上高峰。當他去年「閃辭」創作總監一職後，不少時裝人亦暗地擔心新人接手，能否延續Daniel Lee為品牌建立的氣勢。接任創意總監一職的Matthieu Blazy，總算沒有令人失望。

展現皮革工藝 塑造巧思線條

在首個為品牌操刀的處男作中，Matthieu Blazy選擇回歸Bottega Veneta的根源與初心，讓品牌極具代表的皮革元素成為焦點，系列不少服飾均由皮革製成，像是由牛巴革面料製成的仿牛仔面料、純手工製作的Kalimero肩挎手袋，或是由整塊面料製成的Intreccio高筒靴等，展示出品牌精湛的皮革工藝。模特兒穿上一套套背部呈圓拱形的中長版大衣出場，行走時的姿態，配合弧形鞋踭的高跟鞋，塑造出充滿巧思的線條。

Matthieu Blazy在繼承品牌傳統下帶來當代設計的新篇章，誠如這個秋冬系列「Moving Forward」的主題，象徵品牌的新時代，開宗明義要揮別前人留下的影子。

[Men Matters]