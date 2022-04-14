Louis Vuitton 寬肩闊褲 烈火青春

【明報專訊】《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍究竟有多紅？當Louis Vuitton也讓她當上2022年秋冬時裝騷開場模特兒，足以見證其時尚魅力。這個品牌大使身穿白恤衫結上領呔，配搭條子闊腳褲，再加上一件oversized皮革外套現身天橋，一身隨性的中性造型，預告來季服裝的混搭風格。

LV首度把大騷搬進著名的Musée d'Orsay博物館，在糅合古典美學與現代科技的建築物中，模特兒演繹以青春為靈感的系列。品牌女裝創意總監Nicolas Ghesquière認為，年輕人的穿衣打扮不受任何規條約束，結合了每個人的教育背景、文化、偶像，還有對自我的肯定。模特兒穿上象徵校服的男裝西裝外套、皮革大衣、Polo恤，糅合Nicolas Ghesquière招牌的前衛風格；寬肩大領的衣服，刻意令輪廓變得寬鬆，拋開所有正統服裝應有的模樣，就像青少年那樣無視傳統規則。

部分設計更印上英國時尚攝影師David Sims在1990年代的作品，Nicolas Ghesquière表示：「我很喜歡這些作品，十分純真，展示一種青春的感覺。」品牌創作團隊將照片變成花朵圖案的貼花和刺繡細節，讓人聯想起青少年觀賞演唱會過後購買的T恤，又或是他們睡房內貼滿偶像海報的碎花牆紙，整個系列散發濃烈的青春叛逆氣息。

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