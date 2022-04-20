Watch News：高級腕表遊樂園 啟動寶石轉盤

星體運行——以天象儀為名，G-Timeless Planetarium腕表表盤的12粒寶石可自轉同時圍着表盤公轉，呼應星體運行規律。$2,420,000（品牌提供）

【明報專訊】你可能對Gucci的手袋、鞋款、衣物等非常熟悉，但你又知道它的高級腕表嗎？早在1972年，Gucci已在瑞士製表重鎮拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）製作腕表。為慶祝品牌瑞士製表50周年，去年更首度涉足高級製表領域，推出一系列結合高超技術、尖端材料與獨特裝飾藝術的瑞士製造腕表，今年則以Gucci Wonderland遊樂園為主題，發表第2個高級製表系列，包括3款全新設計腕表：Gucci 25H鏤空陀飛輪腕表、G-Timeless Planetarium腕表和G-Timeless Moonlight腕表。

Gucci 25H鏤空陀飛輪腕表搭載獨家飛行陀飛輪機芯，機械裝置彷彿懸浮在鈦金屬橋板上方，6時位置的飛行陀飛輪展現品牌的工藝和風格。腕表採用100%再生白金式黃金鏈帶款式，另有搭配橡膠表帶的石灰色鈦金屬款。 G-Timeless Planetarium腕表表盤上則有12顆公主式鑲嵌寶石，搭載Dancing Hours飛行陀飛輪機芯，只要用家按下按鈕，就能啟動鑲嵌寶石的轉盤，12粒寶石便會自轉同時圍着表盤公轉，令人想起星星的運行。腕表備白金、玫瑰金和黃金款式，分別配搭綠色沙弗萊石、藍色坦桑石及黃色綠柱石轉盤。G-Timeless另一新作Moonlight加入月相功能，隕石表盤上精心裝飾的月亮，會從閃閃發光的銀色新月逐漸變成散發珍珠光彩的圓盤，精密技術令機芯能根據29.5天的月相周期正確顯示時間，每360年才需調整一次。

查詢：2524 4492

文：張曉冬

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