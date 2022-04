the buzz：採用全新可持續物料 快時尚決心創新變革

【明報專訊】時裝產業作為世界主要污染源之一,很多人也認定快時尚就是罪魁禍首,曾被視為當中龍頭的H&M過去飽受千夫所指。不過品牌亦很早意識到問題所在,可說是同業中最敢於正面回應的一個。品牌在可持續時尚的投入,甚至比任何快時尚以至高級時尚品牌來得更積極進取。全新推出的H&M Innovation Story - Cherish Waste系列,就是其中例證。品牌創意顧問Ann-Sofie Johansson接受明報life&style獨家專訪,解說如何將衣裳From the ex to the next。

根據英國時尚網站The Business of Fashion引述零售情報公司Edited的數據,新進快時尚品牌Shein按年推出的新品數量遠遠拋離其他品牌,包括曾被視為快時尚龍頭的H&M。

H&M已不再像其他快時尚品牌般,無視環境問題而推出海量新品,更將資源放到可持續時尚之上。但也許仍有人會問,既然品牌支持可持續時尚,減少生產不就是最直截了當的做法嗎?品牌認為若人們對時尚的需求依然存在,那就要將之轉化為對可持續時尚的需求。因此他們推行一個建基於循環系統的商業模式,務求製作的服裝能真正做到循環及可持續。例如採用可持續採購及可回收的物料,並以嶄新方法來重新再造回收服裝,做到重複使用和減少浪費,甚至毋須使用更多的自然資源。服裝的設計則要針對引發穿者配襯的靈感,從而增加衣服的穿著次數;創造互相分享的文化,令衣服壽命不斷延長,品牌的 Innovation Story系列由此應運而生。

自2021年誕生的創新系列,每季都有不同的設計主題,但不變的是其使命,就是通過將高端實驗科技融入時裝,以示品牌對快時尚變革的決心,同時展示前瞻的可持續理念和創新製作工藝。今個春夏是這個環保先鋒系列的第4季,主題為Cherish Waste。人們因疫情經歷長時間與至愛親朋隔絕的艱難時期,「珍惜所愛」是今季的主題核心,設計以心形鋁箔氣球、情人節泰迪熊和充滿詩意的情書等象徵愛意,並借人與人之間的「情」延伸至人對時裝的熱愛與分享。系列另一核心當然是修舊利廢的物料,今季亦採用多種全新的創新可持續物料,例如以植物纖維、植物油及礦物成分組成的MIRUM植物皮革,質量可取代傳統皮革和塑料;Aircarbon則是一種神奇生物材料,成分來自海洋中的微生物、空氣和溫室氣體中的碳,可作為塑膠的替代品,成為系列中配飾的用料;還有源於絲綢工廠的廢棄真絲變廢為寶的再生絲綢等。

問:明報life&style

答:H&M 創意顧問Ann-Sofie Johansson

舊地氈塑料升級 順滑如絲綢

問:可否介紹最新一季H&M Innovation Story的設計概念?系列中哪件是你的心水選擇?

答:名為Cherish Waste的新系列是受到愛的啟發。設計團隊覺得人們以心形鋁箔氣球、泰迪熊等可愛又帶點俗氣的東西去表達愛,卻又能建立具意義的聯繫而感到興趣。我們也想將這份感情連繫到人們對時裝的熱愛,例如怎樣照顧好你的衣服;怎樣把衣服與他人分享並賦予它們第二生命。我們想用這個系列來突出如何珍惜廢舊,並將其改造成令人喜愛的新衣。

至於系列中我的心水選擇?我想是那套帶有心形氣球印花的緞布套裝(圖2),因為它容易配襯並像睡衣般舒適。但更重要的原因是——它以Eastman Naia Renew纖維素紗線製成,這是一種非常酷的纖維,由經過認證的木纖維和回收的廢塑料(如舊地氈和塑料包裝)製成,是一種令人難以置信的創新物料,觸感就像奢華的絲綢。

問:可持續時尚提倡鼓勵人們將衣服與親友分享穿著,在設計上,如何幫助實現這一目標?

答:作為一個設計團隊,我們一直在探討如何創造一件能作多變配襯和穿法的衣服,藉此讓購買者穿上數年。在Cherish Waste系列裏,我們更進一步邀請顧客將他們的衣服傳遞給家人或朋友,因此在部分服裝內設有寫着From the ex to the next的標籤(圖3),當你把你的衣服傳給你愛的人時,你更可以在標籤寫上你的名字。

問:你怎樣看慢時尚?它常被視為一個與快時尚相反的概念,其中一個倡議是使用環保物料製衣,這一點你們已經積極實行,還有哪些地方可以向慢時尚借鑑?

答:我認為更廣泛的問題是時尚產業,以及我們的生產和消費方式需要改變。作為一家國際時裝零售商,H&M正在將產業轉變為一種可循環的創新方向。雖然H&M正擔當着一個非常重要的角色,但我們還需要政府、其他企業和我們的客戶的合作,以創造系統變革。Innovation Story就是一個試驗平台,為我們向客戶介紹創新和可持續的物料。這亦是一個非常重要的系列,以確保到2025年品牌100%的產品設計能夠做到循環的目標。我們對可持續發展雄心勃勃,而且事情正以正確的方向發展,例如從2020年到2021年,H&M集團在其服裝中使用的可回收物料的份額已增加了2倍。

設創新實驗室 伙拍初創企業

問:可持續物料常被認為是比傳統物料需要更高成本,但你們出品的價錢依然非常實惠,怎樣做到?

答:H&M集團成立了循環創新實驗室(Circular Innovation Lab)及H&M基金會全球變革獎(H&M Foundation's Global Change Award),定期投資於創新項目,並與許多初創公司合作開發替代和更可持續的物料。設計團隊會對創新物料實行數個月的跟進,才會應用於新系列之上。例如今季我們就採用由消費工業廢物製成的再生絲綢。

問:由快時尚的領導者,到成為可持續時尚的先驅。你認為品牌下一步會發展成什麼樣的時尚品牌?

答:正如我之前提到,我們的重點是循環。意味我們會創造經久耐用的循環產品,由回收和可持續採購的物料製成,並可以多次修復和重複穿著。這也意味着創建一條循環供應鏈,它涉及到我們的客戶。我們希望他們能夠輕鬆地參與循環時尚經濟,讓衣服得到更多珍惜和使用,更容易回收,並且可以將衣服傳遞給新主人。

