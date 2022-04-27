Watch News：機翼標誌 航空計時表70年

【明報專訊】自Georges Kern接掌Breitling以來，品牌的產品發展方向有不少改動，但不變的是跟航空計時腕表的密切關係。今年是品牌經典表款Navitimer面世70周年，腕表經重新設計，以大膽色彩重新登場。

1952年，Willy Breitling開發了一款設有環形飛行滑尺的計時表，協助飛行員以腕表作飛行計算。兩年後，全球最大飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA） 宣布採用此表為其官方時計，協會的翼狀標誌印於腕表12時位置，即成為現在大家認知的Navitimer航空計時表。表款歷年來深受航空公司機長和飛機愛好者的喜愛，1962年，太空人Scott Carpenter甚至佩戴它參與太空旅程，作為24小時制時計，區分白天和黑夜。爵士樂手Miles Davis、音樂人Serge Gainsbourg、賽車手Jim Clark和Graham Hill等當時的名人也是腕表的忠實粉絲。

配備環形飛行滑尺 刻度時標

因應70周年推出的新作換上近年大熱的藍色、綠色和三文魚色，AOPA機翼標誌亦在12時位置出現。腕表保留了重點設計元素，表款配備環形飛行滑尺、刻度時標、3個計時副表盤和便於抓握的凹槽表圈。弧形的水晶表面突顯腕表細節，金屬飾面以拋光和拉絲相間打磨，為腕表加添質感。透明表底蓋內的擺陀換上較纖細的設計，讓大家能更清楚欣賞瑞士官方天文台（COSC）認證的品牌自製01機芯。腕表享有5年保養，提供約70小時動力儲存，日期顯示窗位於6時位置，佩戴者可隨時調整日期而不會破壞機芯。新表提供41、43和46毫米3個尺寸，精鋼或18K紅金兩種表殼材質，鱷魚皮或金屬表鏈的配搭。●

查詢：2295 1088

文：張曉冬