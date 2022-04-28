high jewellery：L.O.V.E. 高級珠寶系列 以寶石撰寫愛的篇章

【明報專訊】對於愛，我們是否需要常掛在口邊？即使答案是需要，又應該怎麼去說？微妙的愛情可能難以言喻，但要表達其實也有多種的形式，像品牌 Harry Winston 就以珠寶去訴說愛，推出名為 Winston with LOVE 的高級珠寶系列，將4個不同階段的「愛」娓娓道來。

分拆 L.O.V.E.字母 訴說不同階段的愛

品牌創辦人 Harry Winston 曾感嘆：「珠寶對我而言，不僅僅是我的生命或我所熱愛的，更是我至死不渝地追求的事物。」他終其一生對珍貴寶石抱持熱忱，將愛注入珠寶設計之中，同名高級珠寶品牌Harry Winston亦把這份信念傳承至今，成就品牌崇高的地位。最近品牌特別以「愛」為創作題材，設計名為Winston with LOVE的高級珠寶系列。

由39件作品組成的系列將 L.O.V.E. 這4個英文字母分拆，成為4個獨特篇章，以珍貴珠寶訴說愛情路上的不同階段——從感情萌芽（L：Light）到熱戀着迷（O：Obsession），到許下終身誓言（V：Vow）和長相廝守（E：Eternity），情愈濃意愈深。設計重點在於色彩斑斕的各式切割寶石、律動的佈局、內在意涵和形式的變化。

Winston Light以Sparks系列為代表，其鏈墜、耳環和戒指捕捉了煙花在空中綻放的漫天華彩，比喻愛情來時的怦然心動；Brilliant Glow高級珠寶套裝，則展示品牌精湛的寶石鑲嵌技術，當中焦點的頸鏈，造型以馬眼形錳鋁榴石和紅寶石，如落花片片的飄到心形的艷彩黃鑽之上，呈現曼妙美麗的光芒。Winston Obsession以Dancing Flames系列來表達愛人共舞時釋出的熾熱愛火，耳環的鑽石瀑布呈現流麗動感，髮飾和戒指則演繹了精緻的熊火，頸鏈中央鑲嵌一顆錐形紅寶石，並綴以鑽石、紫色藍寶石、錳鋁榴石和紅寶石。Winston Vow的代表系列為Winston Promise，鏈墜和戒指的造型以寶石排列出精緻的心形，耳環則為兩個半心形，帶出現代格調。最後篇章為Winston Eternity，以Endless Love套裝頌揚愛人長相廝守的珍貴愛情，其中頸鏈以鑽石和紅寶石塑造扭紋造型，表達連綿不息的愛情，達至永恆傳誦的浪漫境界。

查詢：Harry Winston 2868 6877 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Nastya K.（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com