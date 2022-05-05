showcase：玩味設計 盡情享樂 熒光繽紛奪目 不一樣的驚喜

【明報專訊】Loewe 自二○一九年推出首個 Eye/LOEWE/Nature 男裝系列以來，每次新品發布，都會令人對遠足郊遊的興致倍增，因為作為一線時尚品牌的 Loewe 推出戶外服飾系列，總會帶來讓人不一樣的驚喜。今季設計與品牌的二○二二年春夏男裝系列呼應，將戶外服飾推向一個更繽紛奪目的層次，系列製作亦回應了大家的環保呼聲。

每季Eye/LOEWE/Nature男裝系列的主題必與大自然息息相關，今季品牌創意總監 Jonathan Anderson則鼓勵我們要在自然環境下盡情享樂，特別找來活力滿滿的年輕法國演員Stéphane Bak演繹系列廣告企劃（圖1），以豐富色彩表達系列理念。而今季 Eye/LOEWE/Nature與品牌的春夏男裝系列互相呼應之處，就是同樣用上鮮艷刺眼的熒光色，大自然雖然五彩絢爛，但即使再色彩鮮艷的花朵也少有熒光色，反而在一些昆蟲的身軀或翅膀才會看到，而這些自然界罕見色彩在昆蟲身上亦有很多用途，例如擬態、隱藏或示威避敵，不過其中用作吸引異性求偶這功能，卻最與系列盡情享樂的主題契合。

用色大膽 寬鬆剪裁

除了大膽的熒光用色，服裝的剪裁、廓形及用料也充滿玩味和創意，衣服多為突顯功能的寬身剪裁，戶外服必備的連帽厚外套印上一組具有粗糙質感的色塊圖案；降落傘料外套、長褲及抓毛連帽上衣，則以拼布手法呈現更多層次或對比的顏色；厚重布料製成的多袋便服褲及百慕達短褲則流露粗獷的觸感，亦有以雷射印刷印上系列標誌的牛仔布短褲，全部長度均過膝蓋、廓形寬鬆，更易營造闊窄對比的造型。系列配飾的焦點則有用料、形狀和間隔各異的背囊和腰包，尼龍隔棉的短靴及涼鞋，襯以Loewe密集圖案花襪更顯趣意玩味。

既然系列主題鼓勵人們在自然環境下盡情享樂，肩負起愛護環境的責任才更具說服力。系列採用了大量舊降落傘、軍服、帳篷，及過往系列的T恤、牛仔布或回收布料作升級再造；服飾的細節如鈕扣和繩索，則以有機物料製成；回收聚酯纖維及回收皮革則成為標籤物料；系列的皮革亦以較為環保方法鞣製，以減少對環境的影響。

Eye/LOEWE/Nature系列亦連續第2年支持保護瀕危物種的 A CASA for birds（雀鳥之家）計劃，每售出一件產品，品牌便會捐出15歐元（約124港元）為瀕危野生鳥類重建天然棲息地。

查詢：Loewe 2522 0996 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Kim W.（Quest Artists & Models）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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