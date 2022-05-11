Watch News：精緻航海風格腕表

【明報專訊】陀飛輪一向有不少捧場客，Franck Muller最近發表的Round Grand Central Tourbillon腕表，亦吸引一眾表迷眼球。直徑46毫米的表殼正中搭載陀飛輪，腕表採用自動上鏈機芯，由品牌自行製造，搭配偏心式微型自動盤，動力儲存長達4天。扭索底紋表盤以巴黎釘紋 （Clous de Paris）為靈感，突顯陀飛輪細節。開放式表背底下，展示機芯的傳統日內瓦波紋。

至於品牌最受歡迎的Vanguard系列今年亦有新作，Vanguard Yachting Ancre Grande Date腕表的鏤空表身搭配精緻航海風格細節，從深藍配色到點綴表盤的風向圖，都從海洋世界汲取靈感。手動上鏈機芯由Franck Muller製造，配備雙發條盒，擁有長達7天的動力儲備。6時位置的大顯示窗飾以鏤空日期，12時位置的顯示裝置則展示動力儲備。

新款Vanguard Yachting Ceramic腕表則採用煥新藍色陶瓷表殼，輕盈舒適，高度耐磨。顏色醒目的表盤呼應旗幟和船隻，分別有藍色和白色兩款選擇。腕表搭載自動上鏈機芯、雙向自動盤系統和42小時動力儲備，配搭包裹橡膠襯裡的手工縫製尼龍表帶，貼合遊艇運動風格。●

查詢：6112 3198

文：張曉冬

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