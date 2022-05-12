the buzz：難得相遇的兩個「45」 日本匠人藍染 品牌的靈魂

【明報專訊】今年是45R的45周年紀念，兩個「45」難得相遇，見證品牌多年來以單純初心追求細緻的做衣工藝。45年過去，究竟45這個數字代表什麼？

黑膠唱片對一般人來說是種古老當時興的玩意，但多年前卻是音樂的主要載體。唱片大致有幾種轉速（rpm：revolution per minute，即黑膠唱片在一分鐘內旋轉的圈數），較為普及的轉速是33⅓rpm和45rpm。33⅓rpm的唱片每面大概可記錄30分鐘的音訊，以流行樂專輯為例，就是兩面可收錄約10首歌曲的「大碟」。轉速較快的45rpm普遍被稱為「細碟」，每面只可收錄約5至6分鐘的音訊，因此通常在大碟發行前推出，用以預先推廣專輯中的熱門主打歌。作為打頭陣並期望一炮而紅的主打歌曲，通常都是千錘百煉，45rpm的細碟更是樂迷心儀的收藏品。

創造不受潮流束縛服裝

1977年，45R的創辦人——社長益山航士和設計師井上保美，以代官山的一所公寓的小房間作為總部，創立了只有3個員工的服裝品牌。而45R這個名稱由來，其實是啟發自一張相片，相中有一群美國年輕人圍在自動點唱機旁，其中清晰可見「45rpm」字樣。二人期望品牌的服裝如同自動點唱機中的細碟主打歌般，毋懼時間洗煉一首又一首的熱播。於是45rpm便成了公司的名稱，品牌則稱為45R，當中的R是Roots（根）的意思，代表品牌堅持本質及根源，創造不受時間及潮流所束縛的服裝。

1979年，現任社長高橋慎志加入45R。當時年紀尚輕的他已對服裝充滿熱情，在時裝雜誌中看到45R的報道便毅然加入。品牌獨特之處在於以二元思考方法來設計服裝，例如山與海、男性與女性、東方與西方，美國文化與歐洲文化等。若說更具體的呈現，就是美國西岸文化和以Indigo藍染為中心的日本文化的融合，當高橋慎志於1989年接任社長後，更進一步成為45R的品牌核心，自始他與設計師井上保美便成為驅動品牌的兩大齒輪。

調製33種自家藍染配方

45R一向喜歡從世界各地的民間服飾和工作服中汲取設計靈感，從相關的古著中研究裏頭的面料和輪廓，以及更精細的細節如縫線、口袋位置和形狀等，甚至服裝上的圖案，也是參考古著或從二手書店找到的圖片集，例如一款受運動員制服啟發的polo恤，其藍本就是來自1937年出版的舊書Olympia，以上各因素令品牌的服裝流露一種獨有且細膩的復古韻味。另一個不能忽略的靈魂，就是Indigo藍染。話說45R的業務發展雖一帆風順，卻一直在找尋屬於自己的核心產品，直至1991年製作了第一款牛仔布。當時牛仔布在日本和世界各地都是一種大規模生產的面料，卻沒有像45R這樣的小品牌能自己製造。到2000年，品牌打破牛仔布作為廉價工作服的固有想法，製作以 Ai indigo（日本天然靛藍）染色的牛仔布，這種日本傳統染藝，曾因化學染料的普及而一度式微，但人手染藝的獨有色彩又豈能輕易取代！這些日本傳統匠人藍染而成的premium jeans在紐約專門店推出後成為一時佳話，幾可改寫牛仔布的歷史進程。時至今日，品牌已調製出33種自家藍染配方，例如煙灰墨Nando（納戸）、克欽（かちん）、Ruri（瑠璃）、Gunjo（群青）等。其中Nando是最早期調製的配方，略帶煙熏的靛青色調，讓人聯想到傳統日本房屋的儲藏室（Nando）內的昏暗，隨着歲月洗刷的Nando更會逐漸褪淡出綠色的痕迹，呈現出一種像日本舊工作服的深色。

《四十五有》紀念冊 記錄45年歷程

品牌的45周年誌慶，當然以本身的精髓推出特別版慶祝。名為45-Year Tale Collection的系列包括牛仔褲、T恤和Bandanna手帕，是45R最引以為傲、力追完美Monozukuri（造物）的王牌單品。5款Bandanna手帕的圖案記載了品牌不同階段的故事；5款牛仔褲和9款T恤則是深淺不一的Indigo藍染，每款均印有45周年限定標誌（圖1），標誌中是去年加入品牌大家庭的鯨魚吉祥物Poco-Chan。若購買系列的牛仔褲、T恤和Bandanna手帕，更會獲贈周年限定tote bag，不過數量有限，欲購從速。另外亦特別推出《四十五有》紀念冊，詳盡記錄品牌過去45年的歷程，書名中的「有」沿於日文讀作“ある”（AH RU），跟「R」的發音相似，故書名為《四十五有》。

查詢：45r 2175 5545（海港城店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com