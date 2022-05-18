藍寶石音簧 清脆悅耳 報時表奏出時間樂章

【明報專訊】我們都習慣以鐘表、電話來看時間，但時間真的能夠看得到嗎？在各類機械腕表中，報時表可能是最與別不同的複雜功能，因為它讓我們以聲音來傾聽和感受時間。Chopard最近趁 L.U.C系列面世25周年，推出3款全新報時表，以天籟之音奏出時間樂章。

以天籟之音來形容Chopard的全新報時表或者有點誇張，但Chopard的報時聲音的確比大部分品牌都清脆悅耳。現有最常見的三問報時機制，是透過音錘敲擊金屬音簧產生聲音，而音簧是機芯一部分，金屬會隨時間變化和磨損。Chopard的機芯卻突破此運作機制，以藍寶石製作音簧，並將它從機芯分離，與覆蓋表盤的表鏡整合為一體。藍寶石物料堅硬，不會變形老化，也不會因受熱而膨脹，製作的音簧能持久而精準地奏出fa和升do的音調。音簧與表鏡一體成形，採用一整塊藍寶石加工而成，無縫銜接且毋須黏合劑或焊接。單單這一零件便耗費3年研製時間。音錘和音簧發出的聲音透過腕表面積最大的部分——表鏡向外傳播，帶來理想的傳音效果。

大小提琴家調校音色

品牌於2016年首次推出三問報時腕表L.U.C Full Strike，腕表製作歷時逾6年，翌年贏得日內瓦高級鐘表大賞「金指針獎」（Aiguille d'Or）。至2018年，品牌聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele在「Sommets Musicaux de Gstaad」音樂節期間出席了小提琴家Renaud Capuçon的音樂會，讓他想到三問報時腕表亦可以設計成一件能夠傳達情感的精美樂器，於是邀請Renaud和他的大提琴家弟弟Gauthier 參與製作全新限量報時腕表。二人運用他們的藝術感知力，細緻調校藍寶石音簧發出的聲音，為L.U.C Full Strike Sapphire、L.U.C Full Strike Tourbillon和L.U.C Strike One腕表帶來細膩音色和獨特風格。

除了搭載瑞士官方天文台認證L.U.C 08.01-L型機芯外，L.U.C Full Strike Sapphire腕表的表殼、表冠和表盤均完全以藍寶石水晶整體加工而成。42.5毫米直徑腕表晶瑩剔透，腕表除獲日內瓦印記認證，也是首款獲此認證的非金屬材質時計，限量發行5枚，定價$3,590,000，但真身暫時未有機會抵港。L.U.C Full Strike Tourbillon腕表則在搭配一體式藍寶石水晶音簧的三問報時功能基礎上，增添藍寶石水晶表橋陀飛輪裝置。腕表採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金製成，用上瑞士官方天文台認證的L.U.C 08.02-L型機芯。表盤為兩項複雜功能保留了鏤空視窗，透過位於10時位置的鏤空視窗，可看到敲擊自鳴報時機制的兩枚鏡面拋光精鋼音簧，6時位置的鏤空視窗則呈現陀飛輪裝置。為了保持三問報時功能的簡易操作，以及確保腕表正常運作，表廠添加了多項創新裝置，例如當發條盒無法為三問報時提供充足動力時，安全機制會將其鎖定，防止啟動。

每小時自鳴報時

L.U.C Strike One腕表是每小時自鳴報時的款式，40毫米直徑搭載L.U.C 96.32-L型機芯，獲瑞士官方天文台認證和日內瓦印記認證。表盤1時位置設有鏤空視窗，可看到敲擊自鳴報時機制的鏡面拋光精鋼音錘。表盤邊緣設軌道分鐘刻度圈，刻在藍寶石水晶玻璃上，其下方設有一體式藍寶石水晶音簧。自鳴報時僅在時針經過12時鳴響，奏出猶如水晶觸碰時發出的清脆悅耳音色。全新96.32-L型機芯採用符合倫理道德標準的雕刻22K金微型擺陀自動上鏈，機芯亦採用品牌Twin技術，配備雙發條盒，即使在鳴響功能啟動時，也可為腕表提供65小時動力。10時位置用於啟動鳴響機制的按鈕與表冠融為一體，可在靜音模式和自鳴報時模式之間切換，設於12時位置的金邊顯示窗顯示當前模式。

報時款式以外，L.U.C系列另有XPS 1860 Officer新表。腕表正面是蜂巢形飾紋18K金表盤，表背是同樣裝飾的鉸揭式底蓋，揭開後可欣賞到僅3.3毫米厚的超薄L.U.C 96.01-L機芯。昔日的鉸揭式底蓋（亦稱Officer軍官式底蓋）是用來保護懷表的玻璃鏡面，也可在底蓋加上個性化雕刻。蜜蜂對Chopard來說有很重要意義，在1920年代出品的機芯或在底蓋內側，也經常鐫刻飛舞着蜜蜂的蜂窩。今次的L.U.C XPS 1860 Officer腕表底蓋內側，便再次採用蜂窩與蜜蜂的手工雕刻裝飾，腕表亦用上表廠在1997年推出的首款機芯，搭配符合倫理道德標準的18K黃金40毫米表殼以及森林綠色表盤，限量發行50枚。

老鷹虹膜化成底盤裝飾

至於走運動風的Alpine Eagle系列，今年有Flying Tourbillon和XL Chrono兩款新表。系列靈感源於大自然，配圓形表殼，表冠鐫刻羅盤玫瑰，純金底盤上裝飾靈感源自老鷹虹膜的圖案。Flying Tourbillon腕表採用41毫米直徑表殼，配備一體化整合表鏈，完全由品牌工坊自行製作。富有質感的Aletsch Blue表盤在6時位置設鏤空視窗，展示輕巧通透的飛行陀飛輪。飛行陀飛輪不設上層表橋，陀飛輪框架僅由下層表橋固定，透過機芯產生透明的視覺效果。L.U.C 96.24-L型機芯的陀飛輪亦罕有地配備停秒功能，可讓佩戴者精準地調整時間。腕表是市面上同類別腕表中唯一一款同時獲瑞士官方天文台精密時計認證和「日內瓦印記」的款式。Alpine Eagle XL Chrono腕表則新增44毫米直徑表款，搭載Chopard 03.05-C型機芯。兩款均採用Lucent Steel A223精鋼表殼，為品牌獨家專有合金，堅固耐磨，比一般精鋼閃耀亮澤。

機械腕表不是男士專利，Chopard最近為1994年面世的Imperiale系列首次搭載自家表廠自製的L.U.C 96.24-C型飛行陀飛輪機芯。手工藝大師特別為它設計難得一見的訂製裝飾。腕表採用符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽表殼，砂金石表盤上點綴一朵珍珠貝母細工鑲嵌蓮花，飛行陀飛輪在蓮花中央徐徐轉動，將製表工藝和珠寶工藝合二為一。

文：張曉冬

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編輯：陳淑安

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