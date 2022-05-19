the buzz：戀愛數字520 網絡掀起愛情經濟

【明報專訊】各位讀者是否已經為明天的情人節準備好禮物，為另一半帶來驚喜？若你對此話感到不明所以，說明你對內地的流行文化認知貧乏，正如你未看過劇集《我和我們在一起》而不明白「我」及「我們」之間的微妙意思。明天是5月20日，即520網絡情人節，你還未買禮物？不要緊，各大時尚品牌已經早早為你準備好了。

在中西文化交流的香港，主流普遍認為2月14日為情人節，即西方的Valentine's Day，但亦有不少華人認為農曆正月十五或七月初七（七夕）才是情人節。有動人故事流傳作為背景，加上商業活動的推波助瀾，自然成為戀人們慶祝消費的最佳理由。那麼，520網絡情人節又是什麼的一回事？

520是我愛你

根據網絡上的說法，「520」是來自台灣歌手范曉萱於1998年發表的歌曲《數字戀愛》，歌詞中有一句：「520是我愛你」，從此「520」便成了普通話「我愛你」的流行諧音，當然以廣東話說出「520」，的確難以聯想「我愛你」3字，不過說到底經過網絡和商家的經營和包裝，原本平平無奇的一天，便成為消費節日，尤其在內地，的確能刺激消費形成另一個「愛情經濟」，時尚品牌亦自然樂意大力配合。Prada推出520特別系列製作的數碼影像企劃（圖A），以一片豐艷花海襯托性感的黑、白、灰及鮮艷用色的絲綢睡衣、半截裙、短褲和短身上衣，以及一系列綴有品牌三角標誌的精美配飾。其他品牌則找來一對對金童玉女來演繹520特別系列：Moncler推出佈滿品牌名稱圖案的熒光色運動服（圖B）、Alexander McQueen推出靈感源自2022春夏女裝的特別系列（圖C）、Valentino找來靚人張藝興和鄭秀妍（Jessica Jung）演繹520系列的Mini Locò手袋（圖D），連一向型格偏鋒的Balenciaga也湊熱鬧，推出印有「5:20」的服裝，以及限定配色的Hourglass、Le Cagole手袋和Track運動鞋（圖E）。還有眾多品牌推出的新品難以一一盡錄，品牌目的只是要吸引人們選購心頭好或送禮取悅另一半，應不應節則屬其次。

查詢：Alexander McQueen 2765 0220 （置地廣場店）Balenciaga 2798 8892（置地廣場店） Moncler 2175 4555（海港城店） Prada 2522 2989（中環店） Valentino 2523 8035（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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