黃金尺寸 主打環保 44毫米深海潛行家族

【明報專訊】潛水表一向有不少粉絲，Panerai的Submersible也不例外。以往系列只有47和42毫米尺寸，對手腕較幼的表迷來說，前者尺寸太大，戴上手感覺略為笨重，後者卻又稍為太細欠缺分量。品牌2019年將Submersible系列從原本的Luminor中獨立出來以後，似乎也有聆聽表迷的聲音，在今年加入全新的44毫米系列，搶攻「中間市場」。

Panerai今年推出的所有新款Submersible腕表均名為Submersible QuarantaQuattro，QuarantaQuattro正是44的意大利文，顧名思義是所有新表直徑均為44毫米，可見品牌對新尺寸的重視。系列腕表均具有Submersible系列標誌的所有基本功能︰防水性能達300米，配備品牌專利的表冠保護裝置，與品牌腕表在海底探索的歷史有密不可分的關係。腕表亦搭配能夠測量下潛時間的單向旋轉表圈，配襯白色Super-LumiNova夜光塗層及金屬外框時標，成為出色的潛水工具。

改良日期視窗設計更易讀

44毫米款式的腕表，跟之前42毫米款式一樣，主力搭載P.900自動上鏈機芯，具備3日動力儲存。表盤9時位置設有秒針盤，3時位置則設有日期顯示。佈局雖然一樣，但品牌也不是只將原本47和42毫米的款式換個尺寸就算，也在腕表上加入一些細節。仔細對比，會發現Submersible QuarantaQuattro腕表的日期視窗開口跟以往的設計不同，以往Submersible的視窗開口為垂直切割，表盤和日期轉盤中間的空隙較為明顯，新表改為斜邊的開口設計，令數字轉盤的數字有向外放大的效果，更易閱讀，而表盤和日期轉盤之間的邊緣位置亦變得更貼服。這項設計細節將會應用在以後推出的Submersible系列腕表中。

系列最先推出的3個型號，分別是 Submersible QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso（PAM1232）、 Submersible QuarantaQuattro（PAM1229）和 Submersible QuarantaQuattro Bianco（PAM1226）。PAM1232 的表殼採用了品牌最輕的物料Carbotech製作，這種創新物料亦廣泛應用在航空、賽車和生物醫學領域上。Carbotech是一種碳纖維的複合材料，具有比鈦金屬輕、耐腐蝕、抗刮，輕巧而堅實的優點。因為物料是由一層層碳纖維複合而成，所以每枚腕表上的黑色紋理均為獨一無二。表冠用上DLC類鑽碳鍍膜鈦金屬，配合Carbotech 的硬朗風格。為配合Submersible專業潛水腕表系列與品牌水底探索的歷史淵源，表盤和表帶採用象徵深海的藍色。

PAM1229是精鋼表殼搭配黑色表盤的款式，經典外形對比鮮明的白色Super-LumiNova夜光塗層，令指針和時標更突出；PAM1226則用上白色表盤搭配軍綠色表帶的設計，白色表盤是品牌近年的新嘗試。品牌與海洋息息相關，一直致力降低對環境的影響、減少浪費，Submersible QuarantaQuattro提供的兩條表帶均用上環保物料：第一條橡膠表帶由30%再生材料製成，第二條則由68%環保再生織物材料製成，腕表還配備可互換表帶的工具和用於拆卸表扣的螺絲刀，方便佩戴者自行更換。

環保鋼合金 耐腐蝕媲美傳統精鋼

近年來大家評價表廠技術的標準時，機芯細節或腕表打磨已不再是唯一重點。在世界急需解決環境危機之際，製表業亦愈來愈關注行業對生態環境帶來的影響。從減少廢棄物到提倡材料再利用，Panerai以多重策略落實綠色發展。在以上3款基本款式外，Submersible QuarantaQuattro系列亦推出以品牌專利eSteel材質製作的環保鋼合金款式，是首次在 Submersible 系列中用到此物料。

Submersible QuarantaQuattro eSteel腕表中含有72克再生材料，佔整體重量137克的52%。eSteel鋼合金無論在化學性質、物理結構和耐腐蝕等層面，均媲美傳統精鋼，用來製作潛水腕表亦適合不過。為強調腕表使用的創新材質，表冠護橋與表盤皆標示eSteel鐫刻字樣。44毫米的eSteel潛水表共有深藍（Blu Profondo）、灰色（Grigio Roccia）與綠色（Verde Smeraldo）3種款式選擇，表盤與表圈為同色系搭配。Panerai為系列注入不少原創細節，包括品牌史上首次採用的拋光陶瓷材料，讓單向旋轉表圈透出亮面光澤。表盤亦首次用上拋光與漸層處理，由上至下色彩逐漸變深，呈現極細膩的層次。腕表同樣搭載P.900自動上鏈機芯，隨表附有兩款與表盤同色系的表帶，一款使用再生PET織物，另一款以再生橡膠製成，同為品牌研發的永續材質。

為冠軍船隊推新表 抵禦強勁衝擊

Panerai近年擔任意大利Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊官方贊助商，船隊在上屆美洲杯帆船賽中的Prada杯勇奪冠軍，今年品牌亦繼續在第37屆美洲杯帆船賽舉行期間擔任Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊官方贊助商，並繼績以美洲杯帆船賽中運用的材質和技術為靈感，創作新表。這次面世的PAM1391 Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa潛行系列腕表用上精鋼表殼，可抵禦海上競速及其他活動中強勁的外力衝擊，靈感源於海洋的藍、白、紅中性色調組合，能輕易配合任何場合的休閒造型。專利表冠護橋裝置搭配覆以橡膠塗層的表冠和單向旋轉表圈，可長時間承受水下的巨大壓力。白色Super-LumiNova夜光塗層點綴指針和金屬鑲貼時標。表盤和深藍色雙材質表帶上均飾有船隊的紅白配色標識，腕表另附一條同樣以海洋為靈感色的再生橡膠表帶，限量推出1500枚。

●查詢：8200 3033

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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