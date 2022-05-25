Watch News：名表拍賣 獨立製表師傑作搶鏡

【明報專訊】富藝斯鐘表將於5月27至28日（本周五、六）在香港JW萬豪酒店舉行名表薈萃——香港XIV春季拍賣。除了Patek Philippe、Rolex等知名鐘表品牌，今次拍賣更特別聚焦當代具創意及才華、以獨特風格重新定義製表工藝的獨立製表工匠作品，亮點包含F.P. Journe的Chronomètre à Résonance、Kari Voutilainen打造的Vingt-8 Hisui腕表等。

F.P. Journe 的 Chronomètre à Résonance在2000年推出，是世界上第一枚運用自然共振現象原理的腕表，震撼表壇，其搭載的雙機芯由兩個獨立平衡擺輪組成，當擺輪被同時擺動時，它們會產生共振效果並相互制衡以平衡機芯的運行速度，從而令走時更為精確。初代腕表在2000至2005年生產，採用鍍銠黃銅機芯及38毫米表殼，是次拍賣的是約製於2003年的鉑金款式，搭配陳年銅表盤，呈現復古感。

Vingt-8 Hisui腕表則是獨立製表師Kari Voutilainen絕無僅有的設計，也是2014年GPHG日內瓦高級鐘表大賞的「最佳藝術工藝」腕表得獎作品。Voutilainen 與日本著名漆藝工坊雲龍庵合作，表盤採用天然材料製成，包含金粉、金箔，來自新西蘭的夜光蠑螺及鮑魚貝殼，將東方工藝之美與西方卓越的製表技術完美結合，表盤從不同角度觀賞就如變色龍般產生美妙的顏色變化。

●名表薈萃——香港XIV拍賣

日期：5月27至28日

預展：即日至5月28日

地點：香港金鐘道88號JW萬豪酒店

網址：bit.ly/3NpjGJR

文：張曉冬

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