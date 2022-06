Top Gun腕表新作 高科技製表 延續凌雲志

next

【明報專訊】I feel the need...the need for speed.

這句經典對白來自36年前電影Top Gun(壯志凌雲)裏美國海軍戰鬥機師Maverick(Tom Cruise飾)與拍檔Goose的對話。作為戰鬥機師,速度當然要No.1,而佩戴的腕表亦必須能夠應付空中激戰。IWC除了為續集裏飾演年輕機師的演員們提供腕表,它亦同樣為現實中的Top Gun畢業機師設計腕表,協助他們在天空上應對每分每秒的生死時速。

入戲院前可能要先回顧上集劇情,介紹新表前也先重溫Top Gun腕表背景。IWC的Top Gun是Pilot系列的支線,首次出現的Pilot是1936年的Special Pilot's Watch(特殊飛行員腕表),後來陸續推出為英國皇家空軍製作的Mark表款、致敬噴火戰機的Spitfire表款、小王子作者Antoine de Saint-Exupery表款,Top Gun相對年輕,2007年才面世。當時推出的首款Top Gun是較為複雜的追針計時表,但後來表款愈出愈多,由簡單到複雜功能的都有,它跟其他Pilot表款的最大分別是外在:一直用上陶瓷和鈦金屬等堅固物料。由於美國海軍空戰部隊中,每個成員均須擁有頂級飛行技巧,例如操縱急彎時,飛行員和飛機都必須承受極大的加速力,堅固耐用的腕表物料正符合此特殊需求。

特製陶瓷物料 抗刮能力僅次鑽石

今年的Top Gun新表,同樣以高科技陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬Ceratanium表殼為主角,但特別的是跟色彩系統供應商Pantone聯手塑造表殼顏色,包括兩款新色計時表:靈感源自Lake Tahoe太浩湖冬季景觀的飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊計時腕表Lake Tahoe特別版,以及讓人聯想起海軍空戰部隊搶眼綠色飛行服的Woodland特別版。品牌用到的彩色陶瓷以氧化鋯和其他金屬氧化物混合製成,耐用、比鋼輕,硬度及抗刮能力僅次於鑽石。這種特別研發的無機非金屬物料具有出色物理及化學抗性,在超過1000℃的高溫下依然絲毫無損。

早在1986年,品牌推出的型號IW3755 Da Vinci 萬年曆計時腕表,便以黑色氧化鋯陶瓷製成創新表殼。陶瓷原料來自多晶粉末,主要為矽酸鹽、氧化鋁或碳化矽等礦物,粉末與數種添加劑混合成同質團塊,塑形後放入熔爐內高溫處理。在燒結過程中輔助物料蒸發,留下無數微晶粒組成、狀態極為穩定的陶瓷體,燒結期間晶體會縮小約三分之一。為確保機芯符合表殼尺寸,在設計階段就必須考慮到收縮情况。另外,金屬在加工前已可預測其特性,但陶瓷製作受到各步驟的影響,即使運用相同物料,不同燒結方法和溫度、顆粒尺寸,均會令成品呈現不同樣貌,要做到成色穩定的彩色陶瓷不容易。

推43毫米海軍空戰部隊腕表

品牌在製作新表時,便從Pantone色彩系統找出數種參考色,以縮小顏色範圍。品牌不斷把陶瓷樣品和參考色比較,直至做到理想效果。Pantone亦特別將新表用到的白色和綠色命名為IWC Lake Tahoe和IWC Woodland,並同時將之前已推出的陶瓷表殼顏色,以Mojave Desert(莫哈韋沙漠)為靈感的沙啡色和源自飛機機身的黑色命名為IWC Mojave Desert和IWC Jet Black,成為品牌日後的色號標準。品牌今年亦推出首枚採用43毫米表殼的Jet Black黑色大型飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊腕表。

微調配件顏色 過程漫長

在定好表殼顏色後,研究室的工作並未完結,因為要將新研發的顏色轉化成不同材質。每種材質都有不同特性和製造過程。表盤和印刷、指針、夜光物料、日期盤、橡膠表帶的織物內襯及縫線,全都必須與表殼的顏色協調,例如表盤上的背景色,可能會影響夜光物料的顏色,光是微調夜光物料,便是一道漫長的過程。

除了陶瓷物料,品牌特別以Ceratanium(全瓷化鈦金屬)物料製作飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊瓷化鈦金屬計時腕表,亦是首款以Ceratanium製作表殼、按鈕及表冠的41毫米計時表。命名為IWC Ceratanium的深沉、略帶金屬光澤色調,源自獨特的製造過程,當表殼零件放入烤爐中以高溫燒製,物料表面會自然形成這種色調。

查詢:2301 3011

文:張曉冬

編輯:王翠麗

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com

[Watchout]