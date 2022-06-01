Watch News：高級珠寶 展現花鳥異彩

可轉換吊墜——Dandelion海藍寶石及鑽石頸鏈有2個可轉換的吊墜，可隨意轉換配搭。（品牌提供）

【明報專訊】雖然香港仍有出入境限制，卻無阻高級珠寶來港展出。Tiffany & Co.今年的Blue Book高級珠寶Botanica系列4月在美國邁阿密率先展出後，即移師至亞洲首站香港，200多件高級珠寶匯聚成閃爍花海，鑽石及彩色寶石演繹出蒲公英、蘭花、薊花及紫藤等美態。品牌從20世紀早期創辦人兒子Louis Comfort Tiffany的經典蒲公英髮飾中擷取靈感：Dandelion海藍寶石及鑽石頸鏈以逾2年時間製成，有2個可轉換的吊墜，分別是鑲嵌單顆重逾12卡鑽石及圍繞重逾85卡鑽石的蒲公英吊墜和單顆重逾31卡的海藍寶石吊墜，配一條長方形鑽石短頸鏈及一條鑽石長鏈，可轉換配搭。

品牌已故設計師Jean Schlumberger留下不少精彩設計，Bird on a Rock胸針是其中之一。他在一次旅行中遇到類似鳳頭鸚鵡的奇珍異鳥，引發設計靈感。每枚胸針均以人手製作，各組件採用多種技術組裝及焊接而成。組裝完成後鑲嵌師再密鑲寶石。羽毛以鑽石鑲嵌，眼睛則以紅寶石點綴，棲立於白鑽、枕形粉紅摩根石、橢圓形藍寶石及多顆璀璨奪目的寶石之上，展現珠寶美麗的生命力。

查詢：3462 7148

文：張曉冬

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