fashion news：旅行箱上的藝術

【明報專訊】疫情期間被閒置的物件，旅行箱一定榜上有名。除了作正常用途外，究竟因未能外遊而閒置的旅行箱可以有什麼用？難道拿來製作藝術品嗎？

奢華旅行箱品牌Rimowa卻真的有這樣的念頭，邀請一群藝術家運用品牌馳名的溝槽式鋁鎂合金，或是整個旅行箱為創作藝術品的原材料，並匯聚多件作品後作巡迴展覧。As Seen By就是展覽的名字，其實展覽企劃於疫情前已展開，原本旨在支持世界各地藝術家的創作，但在各地實施封鎖措施後，項目卻衍生出全新的意義。As Seen By全球巡迴展最近來到香港，除之前一系列的藝術品外，品牌同時邀請了2名香港藝術家參與創作，他們分別為設計師兼工藝師Gamzar，以及擅長以家具、裝置和雕塑作為創作媒介的設計師OrangeTerry。

Gamzar以溝槽式鋁鎂合金板創作了《Zip3（folding）摺（扇）》，作品透過活動的反射和細緻的陰影展現豐富的質感。OrangeTerry則以 Rimowa 的旅行箱創作了名為OPTIMUM DIMENSION的坐地燈，作品將溝槽式設計作為焦點，並藉此探索霓虹燈工藝的界限。

（海港城店） Rimowa rimowa.com

文：溫兆明