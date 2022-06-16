showcase：年輕叛逆 法式隨性 永不過時的時尚概念

【明報專訊】時尚品牌之間競爭激烈，各有不同的市場定位，有些標榜前衛破格的創意，或強調品牌悠久歷史和自家獨有精湛工藝。不過說到Hedi Slimane的Celine卻非以上兩大類，Celine沒有天馬行空的實驗設計，亦少有搬出品牌過往的創作為靈感，更遑論向前任設計師致敬。Hedi似乎只專注地建構一種時尚概念，以此令時裝迷自動投入其懷抱。

Hedi Slimane自2018年入主Celine以來，先將品牌前任的一切近乎完全推倒，繼而沒有半點猶豫將屬於「Hedi式」的風格注入品牌。Hedi本身是攝影師，有一套獨特的視角與表達方式，同時他亦深受搖滾樂影響，其風格就像將反叛、不羈、糜爛等共冶一爐，再加點隨性的french chic調息，籠統來說Hedi式風格就是一種永不過時的年輕叛逆時尚概念。這與品牌在1970年代成功確立的小資美學，相互融合下產生相得益彰的效果。

Blackpink Lisa個性氣質 完美演繹

不過若要以更具體方式呈現這個時尚概念，最有效還是找到與之匹配的代言人。能讓Hedi看得上眼的寥寥可數，2018年起穿過Celine的明星雖不乏如Lady Gaga般的天后級人物，但品牌要等到2020年下半年才找到Blackpink的Lisa（圖A）擔任全球首名品牌Global Ambassador。Lisa的個性氣質在Hedi眼中能完美演繹Celine，而且擁有世界級人氣的Lisa，以及她在演藝界和社交媒體的超級熱度，對品牌銷售的幫助更是不言而喻。

重塑「凱旋門」 新袋款搶眼

Hedi Slimane主理下的Celine，主要以簡單直接的方法建構一種近乎不敗的時尚概念，既找到對的品牌代言人，亦在每季發布系列時呈現令人讚歎的畫面。品牌2022春夏系列以「天使灣Baie des Anges」為主題，時裝騷短片就是取景於天使灣，這個位於法國尼斯的美麗海灣，曾為英國貴族乃至維多利亞女王經常遊歷的度假勝地，Hedi把當地地標盎格魯街（Promenade des Anglais）變身為時裝騷天橋，並以著名建築Centenarian Palace Le Negresco為背景，氣氛極為精緻貴氣。不過系列的衣飾卻是之前提及的年輕叛逆，對比出即使身處高貴優雅的環境卻依然故我的隨性態度。連帽衛衣、鴨嘴帽、棒球外套、牛仔褲和迷彩軍服等街頭服飾在系列中比比皆是。正裝造型如飾有蝴蝶結的優雅絲質恤衫、飾有荷葉邊的格仔短裙或窄身皮裙，配襯起來也甚具叛逆格調，就算系列中做工精巧的cocktail dress或綴有閃石的晚裝長裙，也會刻意襯上運動鞋或軍靴，表現那種隨性不羈。

今季的手袋陣容也非常強大，比起服裝更能吸引大眾注意。新設計的Cuir Triomphe圖案，通過重塑品牌標誌的凱旋門圖案而成，成為各個袋款極高辨識度的設計元素。（圖B左起）大熱的Folco手袋中的凱旋門圖案加入了鉚釘細節，令設計增添幾分帥氣；把小皮具系列中的肩帶錢包放大而成的Oval手袋，橢圓袋形彰顯獨特個性，迷你版的Oval Minaudiere手袋則配有別致的手提帶；還有設計復古優雅的Cuir Triomphe Shoulder Bag腋下袋，以及實用又美觀的Small Bucket水桶袋等，都是品牌吸金能力極強的單品。●

查詢：Celine 2525 1281 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Alexa Chak（Model Genesis）

化妝及髮型：Jacqueline Fung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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