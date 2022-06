多元性別社群創作--今年COS特別與來自多元性別社群的創意人才合作,創作出Love for all限量系列。當中包括3款設計獨特的T恤,其中一款出自藝術家朱子蓬,他以COS經典的中性T恤作畫布,運用其一貫的大膽奪目字形創作,勾勒出斑斕彩虹色調的LOVE圖案。音樂人SOKO則以她創作的歌曲Oh, to be a Rainbow!為題,將音樂融入設計之中。第3款設計則加上表演詩人、跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal的原創詩歌。系列全數收益撥捐提倡多元性別的本地慈善機構「性別空間」和「晚同牽」,支持及推廣同志社群相關權益。Love for all限量系列T恤(朱子蓬創作款式)$490(品牌提供)