brand focus：開拓年輕市場 電競專屬旅行用品

【明報專訊】提起電競運動（eSports），年紀較大又曾好打機者，也許會想起年輕時在機舖「挑機」的一幕，不愛打機者則可能難以理解何以對着熒幕手郁郁竟變成一種體育運動。傳統運動多以力量或速度競技比併，電競則強調人與人之間的智力和反應對決，亦注重團隊合作。其實電競發展已是一日千里，相關產業和市場也異常龐大，難怪最近時尚旅行用品品牌Tumi與電競生活潮流品牌Razer合作推出聯名限量系列。《明報》life&style訪問Tumi創意總監Victor Sanz和Razer業務發展副總監Addie Tan，談談這次跨界別合作。

根據2017年政府資訊科技總監辦公室的《推動香港電競發展報告》引述，荷蘭市場分析公司Newzoo發表的巿場研究估計，全球電競產業總收入在2016年已達4.93億美元（約38.6港元），預料在2017年將增長至6.96億美元（約54.6港元），觀眾人數至2020年估計將達6億。若此趨勢延續下去，電競的蓬勃發展一定遠超大家想像。電競除了令科技、媒體及電訊行業加速發展，更衍生不少專屬產品品牌，Razer可說是當中傑出代表。

電子遊戲文化成為生活風格

Razer成立於2005年，總部設於美國加州爾灣（Irvine）和新加坡，專門設計針對電玩家的電腦和周邊硬件、軟件和服務生態系統，其軟件平台擁有超過1.75億個用戶，推出虛擬信用積分Razer Gold，是全球最大遊戲支付服務之一，旗下的Razer Fintech也在新興市場提供金融科技服務。聽到這裏就明白為何Tumi會與Razer推出聯名限量系列。「電競玩家到世界各地比賽的旅途中，都需要好好保護他們的裝備，Tumi希望設計一個專屬他們的系列，滿足功能、設計和整個生活風格所需，當我們尋找合作伙伴來實現這些目標時，Razer是名列前茅的選擇。」Tumi創意總監Victor Sanz說。創立於1975年的Tumi，品牌形象和設計向來內斂低調，這個聯乘系列正好開拓一個充滿潛力的年輕市場。

聯名限量系列專為電競玩家而設，當然要清楚了解對象的生活風格與特性。Razer業務發展副總監Addie Tan說：「無論是業餘還是專業的電競玩家，電子遊戲文化已成為一種生活風格。遊戲不僅是遊戲，它還代表健康的競爭和努力成為最好的場地，電競玩家力求在每場比賽中提升自己。我們與Tumi的合作中也包含了這一點，Carry Hard是這次合作的標語，亦代表每個電競玩家努力使自己團隊取得勝利。」在電競比賽的術語中，Hard Carry是指最能幫助團隊獲勝的隊員，系列標題用上Carry Hard，與行李箱和背囊等產品語帶相關，亦更有效得到電競社群的認同。

三頭蛇標誌 搶眼熒光綠色

系列最搶眼的是Razer的三頭蛇標誌和熒光綠色細節，Addie Tan自豪地解釋這個企業形象的由來：「三頭蛇是電競社群中一個非常知名的標誌。這3條是南非的響尾蛇，我們製作的Razer Boomslang也是世界上第一款電競滑鼠。我們多年的努力令三頭蛇標誌成為電競玩家的榮譽徽章，它不僅代表一個組織，還代表許多人創造的電競生活風格，無數在自己身上紋有三頭蛇標誌的電競玩家就可以證明這一點。」

Victor Sanz講解系列的功能設計：「從一開始，我們就直接與電競社群合作，向電競運動員、玩家、電競硬件製造者收集意見，以確保我們創造的產品能夠滿足他們所需，並配合他們的風格和個性。通過Tumi優秀的材料、顏色和細節來贏得他們的認同。」系列亦採用可持續物料，例如行李箱用上可回收聚碳酸酯和經過抗菌處理。「Tumi的核心使命是build for last，設計和創造經得起時間考驗的產品。我們設立的全球維修系統令維修變得簡單，無論產品出現任何問題或損壞都能修復，目的就是要令產品遠離堆填區。」

着重功能間格 貼合電競玩家需要

聯名系列包括15吋手提電腦套、Bozeman單肩斜揹袋，均設有收納存放電線和裝備小物的間格，Finch背囊則適合攜帶較重裝備，並配有加厚的筆記本電腦專用隔層，四輪可擴展手提行李箱具備Tumi 19 Degree行李箱的紋理設計，側面設有USB-C插口，外殼和襯裏均採用回收物料製成。系列每款產品均全球限量1337件，兩個品牌特意選擇這個數目，因為「1337」數字形狀與LEET相似，而LEET是Elite（精英）的縮寫，在電競世界中象徵最出色的電競玩家。●

查詢：Tumi www.tumi-hk.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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