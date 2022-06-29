大玩卡通、logo元素 百變香奈兒跳入表盤

趣味logo——Wanted系列在多個表款上大玩品牌的CHANEL字母logo，每款均有不同設計，而或大或小的logo帶來設計趣味。J12 Wanted de Chanel腕表$68,700（黃志東攝）

【明報專訊】Capsule collection這個名詞對於時裝迷來說並不陌生，意即抽取特定設計精髓而成的特別版系列，近年這潮流亦由Chanel引入到腕表界。繼去年以電光元素為題的Electro系列後，今年帶來大玩logo元素的Wanted系列，引發大家擁有Chanel腕表的欲望！

字母標誌佔據表盤

Wanted系列以Chanel品牌標誌為設計核心，在每款腕表上以不同方式呈現。6個緊密相連的字母成為腕表特徵，其中J12 Highly Wanted de Chanel腕表套盒在黑色漆面木盒中珍藏6款J12腕表，以同色調黑色陶瓷打造，搭載鑲嵌34顆圓形明亮式切割鑽石的Caliber 12.1機芯，每款腕表表冠皆鑲嵌單顆鑽石，限量5套。J12 Wanted de Chanel腕表的標誌CHANEL字母則佔據表盤與表圈，黑底白字的圖案以鮮明醒目的方式呈現於表盤上，一直延伸到表圈。Première Wanted de Chanel腕表的6個字母以吊墜形式呈現於腕表表鏈上，隨腕間動作自由舞動。Code Coco Wanted de Chanel腕表將6個字母點綴於腕表皮帶上，散發搖滾精神。Boy·Friend Wanted de Chanel腕表則在皮質表帶上加入6個精鋼字母，黑色漆面表盤演繹像素化設計，盡顯1990年代氣息。

但當然，Chanel令人心動的並不止Wanted系列。品牌在2017年首次推出Mademoiselle J12腕表，在表盤上加入Chanel女士的身影。5年後，品牌腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt帶來3款全新Mademoiselle J12表款。在J12 Gabrielle Caliber 3.1腕表中的Chanel女士，收起童心，以黑白照片般的寫實風格優雅現身，其姿態讓人聯想到時尚攝影師Horst P. Horst相機鏡頭捕捉的她的神態。黑白是她身上的僅有顏色，常以黑色服裝搭配多圈白色珍珠長頸鏈與寬版手鐲，她有時候還會在波浪弧度的短髮繫上一個黑色緞帶蝴蝶結，這些造型細節均在腕表上呈現。腕表化身成鑲嵌鑽石的圓形相框，將Chanel女士的側面與服裝定格。

水手裝Chanel指示時間

Mademoiselle J12 La Pausa腕表上的卡通化Chanel女士，穿起水手橫條紋平織上衣搭配長褲，是她的經典海邊度假裝束。這種當時來說打破性別刻板印象的大膽創舉，成為日後品牌的服裝風格之一。直徑38毫米的黑色高抗磨陶瓷與18K白金表殼上，18K白金表圈鑲嵌了46顆F/G-VVS等級長階梯形切割鑽石，卡通風格的Chanel女士懸浮在表盤之中。為營造出懸浮於腕表的效果，人像被置於表盤頂部的藍寶石水晶玻璃上，為此必須重新研製表殼結構，開發出可支撐水晶的內表圈。人像的雙手會隨時間推進轉動，在Caliber 12.1自動機芯帶動下，左手會指示小時，右手則指示分鐘。

系列3款腕表中最小巧可愛的是直徑僅19毫米的Mademoiselle J12∙XS腕表，以童趣風格現身的Chanel女士，頭上戴着一頂鑽石點綴的雙色草帽，緊緊趴附在表殼。人偶的面部和手部以鑄造工藝製成，先將18K白金倒入模具成形，取出模型後就局部表面施以手工拋光，皮膚部分經噴砂處理，以手工為頭髮、眼睛與右手臂部位塗覆黑漆，帽子的雙色效果則以18K白金與黑色陶瓷製作而成。黑色漆面表盤上配置簡約指針。

自行研發首款飛行陀飛輪

陀飛輪是高級腕表的指定題目，Chanel今年就發表100%自行研發的首款飛行陀飛輪機芯Caliber 5，搭載在兩款J12 Diamond Tourbillon腕表中。亮面黑色陶瓷表殼配18K白金表圈款式，表圈鑲有34顆長階梯形切割鑽石；啞黑色陶瓷表殼配精鋼表圈款式，飾以啞黑色長階梯形切割陶瓷，塑造暗黑低調感覺，各限量55枚。無論從表盤或表背都可欣賞到Caliber 5機芯的細緻結構。在黑色鏤空表盤上，6時位置的飛行陀飛輪為腕表焦點，飛行陀飛輪框架中央點綴一顆晶盈剔透的鑽石，與鑲鑽內圈、黑色外圈形成三重圓線。翻到表背一面，則可看到機芯綴上象徵品牌高級製表的獅子頭裝飾。

品牌始終以時裝起家，在多個表款中也可以找到時裝元素，以鈕扣為設計靈感的Mademoiselle Privé Bouton系列便是一例。今年Bouton推出不少新款，包括以金色珍珠為主題的長頸鏈、戒指款式時計和一款手鐲。珍珠之外，鈕扣款腕表上也有不少Chanel女士鍾愛的元素，包括以天然水晶雕刻的山茶花、靈感源於奧巴辛修道院的彩繪玻璃窗的裝飾、碧璽與鑽石打造的拜占庭風格圖案、以珍珠與鑽石拼搭的繩結圖案等。其中結繩圖案腕表表盤以18K白金製成，鑲嵌142顆圓形明亮式切割鑽石，鈕扣可開合以絲質歐根紗刺繡製成的手鐲式表帶。表帶上的刺繡細節由品牌旗下Lesage刺繡坊打造，做工細緻，突顯Chanel自此一家結合高級時裝與高級腕表工藝的設計。

查詢：2869 4898

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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